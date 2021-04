Salir de casa hace un año conllevaba una serie de preparativos, como ponerse los guantes y la mascarilla. Pero lo realmente complicado llegaba después, al volver a casa. No se podía tocar nada con los guantes, había que cambiarse de ropa y descalzarse para entrar y era imprescindible desinfectar toda la compra. Con el tiempo se ha demostrado que el virus circula principalmente por el aire y que lo más importante para prevenir contagios es usar mascarilla, mantener la distancia de seguridad, cuidar la higiene de manos y evitar el contacto con personas no convivientes.

Todo este cambio de medidas sigue generando dudas, pues hay quien todavía mantiene los protocolos iniciales. Por ello, José Miguel Sempere, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alicante y catedrático del Área de Inmunología, ha resuelto algunas de las cuestiones más comunes entre la población.

1 ¿Es cierto que el contagio por tocar cosas no es tan fácil como parecía al principio?

Sí, es cierto. Actualmente ya sabemos que no es una de las formas que conlleve más riesgo de transmisión, lo cual no quiere decir que descuidemos las medidas higiénicas habituales. El virus puede permanecer estable durante un tiempo en las superficies, pero para el contagio no solo cuenta la presencia del virus, sino sobre todo la cantidad de virus estable con el que nos podamos infectar.

2 ¿Las aglomeraciones en autobuses y trenes son peligrosas aunque llevemos mascarilla?

Sí. Aunque en principio los medios de transporte se consideren seguros, cualquier aglomeración de personas en sitios cerrados debe considerarse de riesgo. El que el riesgo sea mayor o menor, dependerá sobre todo de la cantidad de personas aglomeradas, de la distancia que exista entre ellas (que normalmente dependerá de la cantidad), del tiempo que permanezcan juntas, de que lleven o no mascarilla y de si se están usando correctamente, y sobre todo de la ventilación del habitáculo. Es fundamental que, en la medida de lo posible, haya ventanillas abiertas (ventilación natural) que permitan un flujo permanente de aire, y por supuesto que nadie pueda acceder al interior del vehículo sin mascarilla. También es importante llamar una vez más a la responsabilidad individual, para que, en el caso de tener cualquier síntoma que sea compatible con Covid-19, abstenerse de utilizar los medios de transporte y permanecer en el domicilio el tiempo que sea necesario.

3 ¿Tengo que echar gel hidroalcohólico a la suela de los zapatos cuando llego a casa? ¿Y limpiarle las patas al perro después de cada paseo?

En principio no parece necesario. No se considera actualmente una vía que conlleve un alto riesgo de transmisión.

4 ¿Debo cambiarme de ropa al llegar a casa? ¿Y lavarla con algún producto específico o a una temperatura concreta?

En estos casos hay que utilizar sobre todo el sentido común, al igual que en el caso anterior. Dependerá mucho de los lugares en los que se haya estado. No es lo mismo haber estado paseando por la playa o en sitios al aire libre con poca gente, que haberse pasado varias horas en un sitio cerrado y con poca ventilación. En cualquier caso, tampoco ésta parece una forma importante de transmisión.

5 ¿Me puedo probar ropa en las tiendas con normalidad? ¿Los establecimientos deben tener algún protocolo en este sentido?

La respuesta es sí. La mayor parte de los comercios llevan muy a rajatabla las medidas de higiene recomendadas y por todos conocidas. Y en muchos de ellos se han instalado filtros HEPA que aumentan la seguridad del aire del recinto.

6 ¿Debo limpiar los productos que compro del supermercado al llegar a casa como hacíamos al principio de la pandemia?

Tampoco se ha demostrado que esta vía conlleve un riesgo alto de transmisión. Como hemos dicho anteriormente, en estos casos hay que utilizar sobre todo el sentido común. Más que limpiar cada uno de los alimentos, quizás sea más importante limpiar bien con lejía la superficie que se haya usado para depositar los alimentos mientras se guardan.

7 ¿Debo utilizar guantes para hacer la compra?

Los guantes pueden darnos una sensación de falsa seguridad, y hacer que nos confiemos. Yo limitaría su uso por ejemplo a aquellas personas que tengan alguna herida reciente en las manos. Lo verdaderamente importante es estar atento y procurar no tocarse constantemente la mascarilla con las manos mientras se está haciendo la compra, ni por supuesto tocarse la cara y mucho menos ojos, nariz o boca. Y también lavarse bien las manos al llegar a casa, como hacemos habitualmente.

8 Ahora se dice que el contagio es básicamente aéreo, ¿cuál es la distancia de seguridad entre personas?

Efectivamente, al parecer la vía aérea es la vía que conlleva un riesgo más alto de transmisión. En cualquier caso, la distancia de seguridad entre personas debe seguir siendo la misma. Y mejor si son 2 metros que 1,5. Pero actualmente sabemos que el virus no solo se encuentra en las llamadas «microgotas de Flügge», que pese a su nombre son relativamente grandes como para caer rápidamente por su propio peso, por lo que se dispersan habitualmente en distancias cortas, que son las que ya conocemos. El principal problema radica en que al parecer el virus también se encuentra en unas partículas todavía más pequeñas, que reciben el nombre de aerosoles, y que a diferencia de las anteriores pueden permanecer muchas horas flotando en el medio ambiente, sin llegar a caer, especialmente en sitios con poca o nula ventilación. De ahí la importancia de mantener una buena ventilación de los locales cerrados, tal y como las autoridades sanitarias llevan ya recomendando desde hace tiempo; a ser posible natural y, si no es posible, mediante sistemas mecánicos de ventilación y climatización que pueden incorporar sistemas de filtración de aire. Un flujo de aire permanente evita el acumulo mantenido de dichos aerosoles, disminuyendo notablemente el riesgo de contagio.

9 ¿Cuánto tiempo permanecen en el aire las partículas que dicen que quedan flotantes?

Las más pequeñas pueden permanecer varias horas.

10 ¿Me puedo contagiar si me quito la mascarilla por la calle si no me cruzo con nadie?

Rotundamente no. Si no hay nadie alrededor, o si uno se cruza esporádicamente con una o más personas a lo largo del recorrido, a la suficiente distancia, el riesgo de contagio es prácticamente imposible. Los factores que más facilitan el contagio son los espacios cerrados, sobre todo los mal ventilados, y las aglomeraciones de gente. También es importante el tiempo de exposición al virus y la cantidad de virus que haya en el medio ambiente; en este sentido no es lo mismo cruzarte durante apenas unos segundos con una persona que pueda estar infectada, que permanecer junto a ella varios minutos respirando el mismo aire, y sobre todo si en vez de una persona hay grupos de personas.

11 Si voy de excursión al campo solo o con mi núcleo de convivencia, ¿debo llevar la mascarilla?

No es necesario, siempre que sea el núcleo de convivencia habitual. El problema pueda venir cuando se juntan, sin respetar suficientemente las distancias, grupos no convivientes de personas. Esto mismo se puede aplicar a las playas o a otros espacios abiertos. De ahí lo controvertido de la nueva ley del Gobierno, que obliga al uso de mascarillas en cualquier espacio abierto, sin discernir. Entiendo que hay una intencionalidad detrás, fundamentada probablemente en el poco civismo y empatía que están manifestando algunas personas, pero al final «pagan justos por pecadores». En cualquier caso, a mi juicio, cualquier imposición debe razonarse con argumentos sólidos, y el problema es que no los hay. Pensar que por el mero hecho de prohibirlo la gente lo va a acatar, creo que es un tremendo error; lo estamos viendo todos los días con el resto de restricciones. Mejor seguir insistiendo en la concienciación y el sentido común de todos.

12 ¿Se deben evitar los espacios cerrados? Y, si no se puede, ¿se debe garantizar la ventilación?

En la medida de lo posible sí, al menos de momento. Y si es necesario usarlos, que sea en locales bien ventilados y que cumplan estrictamente las normas de seguridad establecidas por la pandemia.