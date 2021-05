Cuando comenzó la pandemia, ¿tuvieron que cerrar la clínica?

Sí, cuando comenzó el estado de alarma tuvimos que cerrar la cínica casi inmediatamente y reabrimos, en general todas la clínica de España, más o menos a los dos meses.

¿Cómo afectó la situación tanto al centro como a las madres?

Se recomendó que teníamos que dejar los tratamientos porque esta pandemia era desconocida, no se sabía los efectos que pudiera haber durante el embarazo o en los efectos de la mujer que estaba buscando un embarazo. La Sociedad Española de Fertilidad aconsejaba que se congelaran los embriones de todas las pacientes que estaban en tratamiento. Después, el Gobierno central y la Junta de Andalucía emitieron un comunicado donde decían que los tratamientos tenían que suspenderse. Yo creo que la mayoría de las pacientes entendieron bien lo que estaba pasando. En la clínica tuvimos que parar todo y seguimos haciendo seguimiento de embarazadas, pero la actividad normal que teníamos bajó a menos de un 10%.

¿Quién sufragó los costes de la congelación de óvulos en este caso excepcional?

Cada centro aplicó su política, nosotros asumimos el coste de la congelación de óvulos y embriones por solidaridad con las pacientes.

¿Qué tal fueron esos tratamientos y los posteriores embarazos?

En el año que llevamos de pandemia han nacido 190 niños y 307 mujeres están embarazadas en estos momentos. Es decir, casi 500 mujeres o ya han sido madres o tienen su embarazo en evolución. Esas cifras son habituales, la pandemia no ha afectado en ese sentido.

¿Actualmente existe el mismo proceso en el centro que siempre?

Sí, obviamente con las medidas de seguridad, además de las que ya conocemos todos, a todas las pacientes antes de empezar un tratamiento se les realiza un triaje para descartar o precisar si esa paciente está en riesgo de Covid. Dos días antes de entrar a quirófano, para realizarse la fecundación in vitro se les realiza la prueba PCR.

¿Hay alguna intervención o tratamiento que se haya cancelado por la pandemia?

En ningún momento en ninguna parte del mundo se ha dicho que con esta pandemia la mujer no se pueda embarazar, entonces en el caso de una mujer que está buscando un embarazo con técnicas de reproducción atendida tampoco. Existe un apéndice en el que se recomienda que las mujeres que tienen una patología crónica pospongan la búsqueda. Me refiero a una mujer que es obesa, diabética o hipertensa, no es que no se puedan embarazar, pero si lo hacen y se contagian de Covid, esa enfermedad puede ser mucho más grave.

Existen estudios que concluyen que no solo la Covid se transmite de la gestante al feto, sino también los anticuerpos.

Sí, de hecho hay estudios que dicen que la mujer vacunada que tiene inmunidad también se la pasa al feto. En estos momentos hay estudios de mujeres que se vacunaron que no sabían que estaban embarazadas y se está haciendo un seguimiento de esas pacientes para ver cómo evoluciona la inmunidad. En Estados Unidos se le ofrece a la mujer embarazada porque las vacunas que existen no es que no sean peligrosas en embarazadas sino que no hay ensayos en ellas, es más un tema legal.