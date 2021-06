El Hospital Quirónsalud Marbella acaba de estrenar una nueva Unidad de Medicina Estética para la aplicación de las técnicas de rejuvenecimiento mínimamente invasivas más actuales. Esta especialidad, que ya tiene su agenda abierta, se incorpora a la cartera de servicios del hospital marbellí y a su Centro Médico Quirónsalud Fuengirola cuyas agendas en ambos casos ya están abiertas para concertación de consultas.

Una de las prioridades de la Unidad de Medicina Estética es lograr transmitir el concepto de belleza natural a través de técnicas mínimamente invasivas.

“Los pacientes, cada vez más, solicitan tratamientos que aporten belleza natural, discreta y reversible. En la actualidad los más demandados son los rellenos dérmicos con ácido hialurónico y la toxina botulínica”, explica la responsable de esta nueva Unidad, la doctora Natalia Cárdenas Chandler.

En cuanto al perfil de quienes optan por estos tratamientos hay una tendencia creciente en un segmento de población joven, en torno a los 25 años motivado por su participación activa en Redes Sociales. “Están habituados a compartir su imagen cada día subiendo fotografías y son exigentes con su aspecto en la medida en que buscan sentirse cómodos con su identidad. En este rango predomina el relleno de labios, y tratamientos faciales que aportan luminosidad a la piel y previenen los efectos del paso del tiempo”.

Si bien, las técnicas de Medicina Estética han sido demandadas tradicionalmente por mujeres, en la última década se ha producido un cambio de paradigma. La especialista del Hospital Quirónsalud Marbella subraya que la presencia del hombre en consulta es cada vez más predominante. “En este caso, el tratamiento más solicitado es la toxina botulínica, por su efectividad ante las arrugas de expresión en el tercio superior provocadas por su tendencia a gesticular con más fuerza.” explica Cárdenas Chandler.

Mayor envejecimiento de la piel durante el verano.

Muchos pacientes se plantean si pueden realizarse tratamientos médico - estéticos durante los meses de verano, porque creen que pueden ser perjudiciales. Lo cierto es que, además de no existir incompatibilidad, los expertos los recomiendan debido a las agresiones a las que se expone nuestra piel durante la época estival. La experta subraya que “durante los meses de verano, la piel del rostro es la más castigada debido a la exposición solar y al contacto con el cloro y la sal. Esto provoca la aparición de manchas, deshidratación y pérdida de luminosidad en la piel. El verano es una época del año ideal para realizar tratamientos de cuidado de la piel como el plasma rico en plaquetas que es un potente regenerador celular, muy útil como tratamiento o la mesoterapia que combate los radicales libres y aporta luminosidad, elasticidad y revitalización de la dermis. Además, tiene una ventaja añadida de cara a los meses de verano porque aporta hidratación a la piel, tiene un efecto de hidrobalance. Por eso, no solo no está contraindicado, sino que es aconsejable”.

El protocolo de actuación en la Unidad de Medicina Estética de Hospital Quirónsalud Marbella se basa en el diagnostico personalizado para ofrecer la técnica o el tratamiento que mejor se adapte a cada persona garantizando así los mejores resultados y un aspecto natural. El Centro marbellí cuenta, además, con una Unidad de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora coordinada con la Unidad de Medicina Estética para prestar una atención y abordaje integral de la salud y bienestar de los pacientes si es necesario.