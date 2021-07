INTIMINA, la compañía sueca que ofrece la primera y única gama dedicada a cuidar los aspectos de la salud íntima femenina es conocida por hablar sin tapujos sobre temas tabú que rompen el estigma que existe en torno a la menstruación y nuestros cuerpos.

¿Tienes curiosidad de saber cuánto sabes sobre la menstruación?

Tipos de copas menstruales

Aunque las copas menstruales compartan el mismo propósito, en el mercado existen diferentes tipos de copas menstruales. Suelen dividirse en tres tamaños o tallas que se designan con A, B y C o S, M y L, dependiendo de la marca (pequeño, mediano y grande).

En INTIMINA, además de fijarse en el tamaño, recomiendan que elijas qué tipo de copa menstrual es mejor según la posición de tu cérvix y/o la cantidad de flujo de sangrado e incluso su ¡forma! Porque … ¿Quién ha dicho que todas las copas menstruales deban tener forma de “copa”?

INTIMINA Ziggy Cup tiene forma extra plana y te permite tener relaciones sexuales con penetración sin preocuparte de nada, y INTIMINA Lily Cup Compact es la primera copa menstrual plegable del mercado.

¿Qué es mejor, la copa menstrual o el tampón? Cristina Pedroche lo tiene claro

Cuando hablamos de higiene menstrual tenemos varias opciones, compresas, tampones y/o copas menstruales. ¿Cuál crees que es mejor: la copa menstrual o el tampón? ¿O las compresas?

Todas sabemos cómo funcionan los tampones. Los compras, los usas y los desechas el mismo día. Esa era nuestra realidad hasta que surgieron las copas menstruales, una opción reutilizable y más amigable con el medio ambiente.

Lejos queda la primera vez que Cristina Pedroche, embajadora de INTIMINA y defensora de hablar sin tabúes sobre la regla, decidió probar la copa menstrual por primera vez y según sus stories y publicaciones de Instagram sigue encantada con su decisión.

Gracias a marcas como INTIMINA que divulgan información clara y exacta sobre higiene íntima femenina estamos consiguiendo que poco a poco vayamos cambiando esas falsas creencias de que la regla es algo sucio o que la sangre huele mal y tratarla por lo que realmente es: un signo de salud.

Copa menstrual ¿qué tipos hay y cuáles son sus ventajas?

La información es poder. Por eso, como todo en la vida, cuando estamos bien informados desaparece el miedo a lo nuevo. Aunque antes de empezar a leer el artículo, es importante que tengas en cuenta que cada mujer es un mundo y lo que a la mayoría le va bien no tiene por qué funcionarte a ti.

Si nunca has usado una copa menstrual, o sabes que existe, pero todavía no te has animado a probarla, seguramente te interesa saber cómo se pone la copa menstrual, qué ventajas tiene la copa menstrual y más preguntas…

¡Vamos a responderlas todas!

Ventajas de usar la copa menstrual

Estas son algunas de las ventajas de usar la copa menstrual:

-No irrita la piel ni estropea la flora vaginal.

-Viaja tranquila a países No Occidentales. ¿No te ha pasado alguna vez que has estado fuera de viaje y te ha costado encontrar compresas y tampones en países no occidentales? ¿O eran carísimos? Pues si tienes pensado irte de viaje durante una temporada, la copa menstrual INTIMINA será tu mejor amiga, ya que es reutilizable y tiene una vida útil de media de 10 años.

-Ahorra una cantidad importante de dinero al año. Después de decir que su vida útil supera casi la década, esto se traduce en un ahorro importante en nuestra higiene menstrual. Según un estudio que hizo INTIMINA, el 30% de las mujeres gasta más de 5 euros al mes en productos para la regla. Haz números y calcula qué sale más rentable.

-Empatiza con el medio ambiente. Las compresas y tampones producen miles de toneladas de desperdicios al año que tardan en desintegrarse entre 150 a 160 años. Con la copa menstrual solo utilizaríamos unas cuantas, en toda nuestra vida, contribuyendo así al medio ambiente.

- Sensación de libertad. Aunque no lo creas, las copas menstruales bien colocadas generan una sensación como si no llevaras nada puesto. Eso sí, ¡cuidado que no se te olvide cambiarla como máximo 8 horas después de haberla usado!

Por otra parte, al utilizar copa menstrual, hay que tener algunas cosas en consideración. En primer lugar, hay que tener en cuenta que es bastante probable que las primeras veces se produzcan fugas, si no se coloca bien o si la talla seleccionada, no es la correcta. Circunstancias, a las que vamos a dar solución más adelante, así que sigue leyendo.

Otro aspecto al que se debe prestar atención es la limpieza. Cada vez que retiremos la copa menstrual debemos limpiarla con algún jabón neutro, además de desinfectarla bien cada vez que se acabe nuestro ciclo menstrual. Al final, es una compañera más de nuestra vida que tenemos que cuidar.

Copa Menstrual: cuál debo comprar

Ahora que ya sabemos un poco más sobre los tipos de copas menstruales que existen, lo ideal es encontrar cuál es la mejor copa menstrual según sea el caso. INTIMINA tiene una amplia gama de copas menstruales según el rango de edad y necesidades.

Si es tu primera vez, sin duda te recomendaría su producto estrella, INTIMINA Lily Cup One, una copa menstrual creada para las curiosas primerizas que quieren entrar en el mundo de las copas menstruales. Pequeña, ligera y discreta.

La marca sueca piensa en todo, gracias a su borde firme y suavidad será supersencilla de introducir y, además, también tiene un aro de extracción, para asegurarte la mayor comodidad al quitarla.

Las copas menstruales INTIMINA son muy conocidas por la calidad de sus materiales y componentes, asegurándose siempre que cada uno haya sido probado para que no sea tóxico, esté libre de ftalatos y cumpla con las regulaciones de la FDA, CE y RoHS.

Copa menstrual ¿Cómo saber qué talla elegir?

¿Creías que solo se tenía en cuenta la cantidad de flujo para saber qué talla elegir?

Para elegir la mejor copa menstrual deberías tener encuentras factores como tu edad, si has tenido hijos o no, el tipo de relaciones sexuales que tengas, y todo aquello que esté relacionado con la elasticidad de tus músculos vaginales.

El tamaño A está recomendado si no has dado a luz o si lo hiciste por cesárea, esta es la copa ideal para ti. El tamaño perfecto para mujeres con flujo medio. Mientras que el tamaño B es recomendable para mujeres que han dado a luz y para aquellas que hayan sido diagnosticadas con un suelo pélvico débil. Si tienes un flujo abundante, también es perfecto para ti.

Ahora que ya sabes un poco más sobre qué talla de copa menstrual elegir ¿Cuál vas a elegir primero?

Primera vez: cómo poner la copa menstrual y cómo quitarla

Siempre hay una primera vez para todo así que vamos a explicar cómo poner la copa menstrual evitando fugas y algunos consejos para tus primeras veces.

Para introducirla, sostén la base de tu copa, aplana la abertura y dóblala. Se puede hacer de diferentes formas:

Presiona el borde con el dedo índice, para introducir primero el extremo que queda en forma de punta o de V.

Aplana la copa y enróllala hasta que tenga el tamaño de un tampón, en el caso de la Lily Cup.

Aplana la copa y dóblala por la mitad en forma de C.

Luego, tal y como harías con un tampón, insértala inclinando la copa hacia tu coxis hasta que el aro de extracción se encuentre en tu interior. Y una vez dentro, muévela de izquierda a derecha o tira un poco de la anilla para que se ajuste.

¡Y lista para disfrutar de un día brillante!