La plantilla del Unicaja se ha reunido hoy en el Hospital Quirónsalud Málaga para hacerse una analítica completa, compartir después un desayuno con los medios de comunicación y hacer sus primeras declaraciones antes de comenzar los entrenamientos de pretemporada. Durante toda la semana el centro hospitalario ha realizado diversas pruebas en sus áreas de Odontología, Cardiología y Laboratorio a todos los jugadores para comenzar la temporada en las mejores condiciones físicas.

Tras varios días de citas y pruebas médicas, los jugadores se han citado hoy en Quirónsalud Málaga para la realización de una analítica completa y compartir un desayuno en la terraza exterior de la cafetería del centro médico junto a los medios de comunicación y el equipo médico de Quirónsalud Málaga, encabezado por el director médico y jefe del servicio de Medicina Interna, el doctor Miguel Marcos, y por los jefes de los servicios de Cardiología y de Odontología y Cirugía Maxilofacial, los doctores Antonio Esteban y Primitivo de la Quintana, respectivamente.

Los jugadores del Unicaja han mostrado mucha ilusión y deseos de comenzar la nueva temporada. Hay muchas ganas de trabajar duro, de hacerlo bien y de disfrutar con los aficionados en la grada.

Así lo ha expresado Alberto Díaz: "Se presenta ilusionante, empezamos un nuevo ciclo con muchas ganas, queremos empezar de cero y hacer cosas bonitas esta temporada".

La principal novedad de la temporada será la vuelta del púbico y Alberto lo celebra: "Es importante que vuelva la gente a las gradas. El deporte sin aficionados no es deporte, ellos son la esencia". Y sobre su estado físico, ya se encuentra en la recta final: "Me encuentro bien, cada semana voy mejorando. Al cien por cien no sé, porque tengo pequeñas molestias, pero estamos trabajando para incorporarme lo antes posible. Yo me encuentro bien, otra cosa es prevenir para un futuro así que vamos con precaución, pero estoy bastante bien".

El Capitán, Carlos Suárez, hizo una valoración del equipo: "Tenemos gente que conoce bien la liga, que no es igual que otras en Europa y el hecho de tener muchos jugadores nacionales también ayuda bastante. Llevo sin poder entrenar desde abril y sin jugar un partido oficial desde la Copa del Rey, tengo muchísimas ganas e ilusión por sentirme otra vez jugador y ayudar a mis compañeros".

Por su parte, Darío Brizuela, también se mostró "más ilusionado que nunca por la nueva temporada. No puedo decirte objetivos concretos, porque depende de tantos factores que escapan a nuestro control y todavía no hemos empezado ni a entrenar… Está claro que queremos pelear por todo y en liga, estar en playoff como mínimo".

"Yo creo que los aficionados se lo van a pasar muy bien y tenemos muchas ganas de verles de nuevo en la cancha pero el mensaje tenemos que dárselo en la pista. Les hemos echado mucho de menos. Yo creo que nadie se ha acostumbrado a jugar sin público, ha sido muy complicado. Hay que volver a engancharlos porque entendemos que la temporada pasada no fue fácil".

Por último, Francis Alonso fue en la misma línea: "Tenemos el objetivo de entrar en los play-off y una oportunidad buena de aprovechar el impulso en la Champions y hacer una buena competición europea. Sabemos que el año pasado hubo un descontento en la afición y que el objetivo principal de esta temporada es volver a recuperar esa pasión y esa sensación de sentir los colores".

Junto a estos jugadores de la primera plantilla, Fotis Katsikaris contará también en el inicio de pretemporada con un grupo de jugadores jóvenes en estos primeros días de trabajo del Unicaja 2021-22.

Así serán los primeros días del Unicaja 2021-22, que tendrá su primer contacto con el balón el sábado 14 por la mañana con el primer entrenamiento en el Martín Carpena dirigido por Fotis Katsikaris.