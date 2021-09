Era uno de los productos estrella de Lidl, aseguran los clientes del supermercado. Están enfadados por la retirada de unas chocolatinas muy populares. "Rectificad", exigían en redes sociales

El producto en concreto son las chocolatinas "Peanut & choco". Se trata de unas barritas de chocolate rellenas de crema de cacahuete y que tenían mucho éxito. Se vendían en bolsas de quince unidades.

La cantidad de mensajes que ha recibido ha sido tal, que la cuenta de Twitter de Lidl se ha visto obligada a responder a un usuario. "Lo sentimos, pero por el momento no tenemos fecha de venta prevista para este producto" aseguraba.

¡Hola @conamor10! Gracias por contactarnos. Lo sentimos, pero por el momento no tenemos fecha de venta prevista para este producto. Vamos a trasladar tu deseo a nuestros compradores para que puedan tenerlo en cuenta. ¡Ojalá puedas encontrarlo pronto en nuestras tiendas! Un saludo — Lidl Atención Cliente (@lidlespanaAC) September 1, 2021

No obstante, los clientes aún tienen cierta esperanza en que el producto vuelva, ya que, en el mismo mensaje, Lidl dejaba la puerta abierta a su retorno, "Vamos a trasladar tu deseo a nuestros compradores para que puedan tenerlo en cuenta. ¡Ojalá puedas encontrarlo pronto en nuestras tiendas!".

Sin embargo, esto no implica que las chocolatinas vayan a volver a los estantes, ya que, en muchas ocasiones, este tipo de cuentas tienen una función más de apaciguar a los clientes descontentos que de transformar sus quejas en soluciones.

No es la primera vez que una cadena de supermercados, véase Mercadona o Lidl, retira uno de sus productos más populares. Las razones pueden ser múltiples, aunque suelen tener su origen en un cambio de estrategia en los productos. No obstante, aclarar que desde Lidl no se han dado explicaciones sobre su retirada.