El cáncer de próstata es el segundo tumor más frecuente a nivel mundial. La cirugía y la radioterapia forman parte del abordaje principal en la mayoría de los tumores de próstata no diseminados, ambos con el mayor nivel de evidencia científica. Los resultados a nivel de control y curación de la enfermedad son equiparables en ambos tratamientos, únicamente en los casos de alto riesgo se ha visto que pueda ser más recomendable el tratamiento con radioterapia junto con hormonoterapia.

La radioterapia es una opción de tratamiento no invasiva, sin quirófano, sin cicatrices, sin requerir ingreso. Consiste en dirigir de forma precisa y conformada radiación a las células tumorales, alterando el ADN de las mismas y causando su muerte ya sea de forma directa como indirecta, es decir, que incluso semanas y meses después de haber finalizado el tratamiento, sigue haciendo su efecto.

Este tratamiento radioterápico está indicado en todas las etapas de la enfermedad:

En tumores de riesgo bajo o muy bajo como tratamiento exclusivo curativo.

como tratamiento exclusivo curativo. En casos de enfermedad de riesgo intermedio o alto como tratamiento curativo en combinación con hormonoterapia.

como tratamiento curativo en combinación con hormonoterapia. En enfermedad localmente avanzada para control de la enfermedad en combinación con hormonoterapia.

para control de la enfermedad en combinación con hormonoterapia. En enfermedad diseminada con intención de control de la enfermedad en aquellos casos de baja carga tumoral o como tratamiento de control de síntomas cuando tenemos dolor por afectación del hueso, por ejemplo.

Muy pocos efectos secundarios

Gracias a las nuevas tecnologías, en HC Cancer Center consiguen limitar al máximo los efectos secundarios y dirigir de forma precisa la dosis de radiación a la próstata o volumen de tratamiento. En HC Cancer Center el servicio está equipado con una tomoterapia de última generación, diseñada para atacar el tumor con el menor impacto posible en la calidad de vida del paciente, preservando en la mayoría de los casos la función urinaria y función sexual.

La tomoterapia es un equipo de radioterapia que fusiona un tomógrafo (proceso de obtención de imágenes) con un acelerador lineal. Permite realizar verificaciones guiadas por imagen (IGRT) a la vez que tiene la capacidad de modular la intensidad y la dosis precisa de radiación que se quiere administrar en la zona de tratamiento, esquivando los órganos cercanos. Esto permite acceder fácilmente a cualquier región del cuerpo donde se encuentre el tumor, ya que realiza cientos de miles de puntos de entrada de la dosis, al mismo tiempo que se protege el tejido sano.

Sistema único en España

Además, el equipo de tomoterapia de HC Cancer Center es el único en España con un sistema de rastreo tumoral (Sistema Synchrony) que detecta el movimiento de la prostata siguiendo al tumor en este desplazamiento durante el tiempo de tratamiento y dirigiendo la máxima dosis de radiación allí donde se encuentre en ese momento, evitando las estructuras sanas.

Esta tomoterapia de última generación mejora la calidad de vida del paciente. Su elevada precisión permite administrar más dosis con menos efectos secundarios y en menos sesiones aumentando las posibilidades de curación. Aunque son pocos los pacientes que requieren ingreso por complicaciones del tratamiento de radioterapia (hasta un 5%) el objetivo de HC Cancer Center es reducir ese porcentaje a menos del 1%.

Hoy en día, también se ha mejorado a nivel de fraccionamiento, reduciendo el tiempo total de tratamiento, pasando de 30-35 días a los nuevos estándares de tratamiento hipofraccionado en 20-28 días. Incluso cada vez a más pacientes se les puede ofrecer tratamientos ultrafraccionados, en tan solo 5 días alternos. Estos tratamientos dirigen altas dosis de radiación en cada fracción, por lo tanto, deben de ir de la mano de una tecnología de máxima precisión. En HC Cáncer Center gracias a la incorporación del sistema Synchrony (tracking), detectan a tiempo real el movimiento de la próstata debido a movimientos fisiológicos rectales o llenado vesical, y en un mismo tiempo responder al mismo, evitando dar dosis innecesarias a los órganos de riesgo cercanos (vejiga y recto).

Equipo multidisciplinar

HC Cancer Center cuenta con una unidad especializada en próstata formada por un equipo multidisciplinar(urólogos, oncólogos radioterapeutas, radiofísicos, oncólogos médicos, especialistas en medicina interna, etc.) y todos participan en cada decisión de tratamiento. Sin embargo, el miembro más importante a la hora de decidir el tratamiento es el propio paciente. Hoy en día los enfermos tienen más opciones que nunca para tratar con éxito su cáncer de próstata y la mejor opción es la que se adapte no solo a su tumor sino también a su estilo de vida, sus características específicas personales y su salud en general y no solo a nivel oncológico.

Noviembre es el mes de concienciación del cáncer masculino, el mes para aprender a compartir con confianza los problemas de salud del hombre, el mes para presumir de bigote y unirse a una lucha que se lleva a cabo todos los días del año en centros especializados en cáncer como HC Cancer Center.

