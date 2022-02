Mercadona es una empresa de supermercados que acostumbra a, no solo traer nuevos productos, si no a quitar otros. Normalmente, los productos que elimina suelen no tener una gran popularidad entre los clientes. Sin embargo, hay ocasiones en los que se dejan de vender productos muy queridos por los usuarios, como es el caso de este, que ha causado indignación.

El producto retirado Y es que, el producto que Mercadona ha retirado es el hummus de aguacate, de marca Hacendado. Como siempre hace la cadena de supermercados, lo ha hecho por sorpresa, lo que ha enfadado a muchos clientes al no encontrarlo en sus estanterías. El hummus de aguacate costaba 1,70 euros y venía en una tarrina de 200 gramos. Se vendía como un producto vegano y saludable, apto para incorporar a nuestra dieta. El enfado de los clientes de Mercadona Esta retirada, como ya se ha señalado, ha enfadado a muchos clientes del supermercado. Aquí algunas de las reacciones: Por favor decidle a Mercadona que vuelva a vender hummus de aguacate era lo único que me hacía feliz. https://t.co/lzXIgoH5gB — Lorena🖤 (@mcomeloshuev0s) December 20, 2021 Que decepción @Mercadona, encima estando próximas las navidades. pic.twitter.com/ue3ZxXMwg8 — Alaneyav (@Alaneyav) December 16, 2021 @Mercadona queremos que vuelva el humus de aguacate ! — Nrd (@thinkslive) December 20, 2021 De luto por la muerte del humus de aguacate de @Mercadona — Carlos Bueno (@LetesB) December 17, 2021 Mercadona responde La reacción de los clientes ha sido tal que Mercadona se ha visto obligado a responder, señalando a un cliente que, "Hola, Rubén. Lamentamos decirte que ya no disponemos de este producto. Un saludo". Hola, Rubén. Lamentamos decirte que ya no disponemos de este producto. Un saludo. — Mercadona (@Mercadona) December 14, 2021