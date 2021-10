La mirada es una de las zonas más representativas de nuestro rostro. Sin embargo, también es uno de los rasgos que más acusan el paso de los años, especialmente, por lo que se refiere a las bolsas y al exceso de piel que pueden aparecer tanto en nuestros párpados superiores, como en los inferiores. Hablamos con el Dr. Ramón Medel, experto en cirugía plástica ocular, de IMO Grupo Miranza sobre blefaroplastia, técnica quirúrgica que corrige estos defectos. Actualmente, el doctor Medel cuenta con más de 3.000 blefaroplastias realizadas.

-¿En qué consiste la blefaroplastia?

-La blefaroplastia es una cirugía indicada para tratar las bolsas palpebrales, así como el exceso de piel de esta zona de la mirada. Según la persona, podemos intervenir dos o cuatro párpados (inferiores-superiores o ambos) en un mismo procedimiento, que consiste en reducir el volumen de la bolsa del ojo y, a continuación, rellenar la ojera moviendo y colocando la grasa extraída del párpado del propio paciente en el lugar deseado. Así aportamos volumen a la zona y dotamos al rostro de un aspecto descansado. En el mismo momento de la cirugía, también solemos aplicar una técnica con láser de CO2 llamada resurfacing o un peeling químico, con el objetivo de eliminar arruguitas o imperfecciones, así como de estimular la producción natural de colágeno. Con ello, logramos rejuvenecer sustancialmente la mirada y que la piel esté mucho más firme. Además, si el caso del paciente lo requiere, también podemos ofrecerle otros tratamientos complementarios, que se pueden realizar el mismo día de la blefaroplastia. Las más frecuentes son la corrección de la caída de los párpados superiores (ptosis), la cantoplastia, con la que modificamos el punto del canto externo del ojo, en el que se unen el párpado superior e inferior para devolverle la firmeza y el tono y el lifting endoscópico de cejas que logra reposicionarlas, en el caso de que haya un descenso. En general, los resultados se aprecian pasadas 2 semanas, aproximadamente.

-¿Quién puede realizarse una blefaroplastia?

-Generalmente, se realiza a personas que, con el paso del tiempo notan la aparición de bolsas y/o de flacidez en la piel de los párpados. En otros casos, pueden surgir a edades tempranas, debido a otros factores, como los hereditarios. También recibimos pacientes que se han realizado una cirugía refractiva, para eliminar la dependencia de las gafas y que, al dejar de usarlas, se ven las bolsas o cierta flacidez palpebral que desean corregir. Cada paciente tiene necesidades y peculiaridades que lo hacen único. Por eso, siempre tratamos de personalizar al máximo la cirugía para lograr estar al nivel de sus expectativas. En mi caso, me gusta transmitirles mis dos objetivos principales como especialista: no dejar marcas visibles en el rostro y que los resultados de la intervención sean tan naturales que no se pueda apreciar que se han operado. Después de la cirugía, en casi todos los casos sus familiares y conocidos les dicen: “¡qué buena cara tienes!” o “pareces descansado” y es algo que gusta a mis pacientes porque significa que el resultado no es artificial.

-La blefaroplastia parece estar en auge, ¿a qué se debe?

-Actualmente, la blefaroplastia es la cirugía estética facial más demandada. Es una tendencia que hemos notado también en nuestras consultas de plástica ocular. Probablemente, en nuestro caso, la creciente demanda va unida al hecho de que somos oftalmólogos expertos en oculoplástica y, por lo tanto, muy conocedores de cualquier peculiaridad de las zonas ocular y facial, especialmente las anatómicas, lo que nos permite minimizar cualquier tipo de riesgo o complicación. Además, otra ventaja es que se trata de una cirugía cuyos resultados suelen ser duraderos y las bolsas no suelen aparecer de nuevo.

-Por último, ¿qué aconseja a los pacientes que se plantean optar por una blefaroplastia?

-Aunque la blefaroplastia es una cirugía muy común, es importante que no la banalicemos, ya que cualquier operación puede entrañar una serie de riesgos que el paciente debe conocer. Por ejemplo, en el caso de la blefaroplastia, la más común es la retracción palpebral, que provoca que el párpado inferior quede más debajo de lo normal. Esto puede ocasionar distintos problemas, no solo estéticos, sino también oculares, porque el ojo queda expuesto y se dificulta la lubricación. Algunos de ellos, pueden llegar a ser lesiones de la córnea muy graves. Por ello, mi consejo es que el paciente acuda a un especialista con amplia experiencia en este tipo de cirugías, así como en la anatomía de la zona ocular, ya que así podrá ofrecerle todas las garantías y los mejores resultados. En IMO Grupo Miranza contamos con cinco expertos en cirugías plásticas oculares y faciales.

Para más información: IMO Grupo Miranza · 93 400 07 00 · informacion@imo.es · www.imo.es