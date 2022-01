Tradicionalmente, las molestas y temidas varices eran tratadas siempre mediante procedimientos quirúrgicos de relativa complejidad que requerían de anestesia general y de un entorno estéril, ya que implicaban algún tipo de incisión. Progresivamente, estas intervenciones fueron sustituyéndose por tratamientos menos invasivos, como los endovenosos. Sin embargo, al ser necesario el uso de calor para sellar la vena, el uso de una solución anestésica tumescente alrededor de la misma se hacía imprescindible. Alrededor de 2010 surgieron otros métodos endovenosos, pero estos no cambiaron sustancialmente la forma de tratar a los pacientes. Sin embargo, las investigaciones llevadas a cabo en los últimos años en este campo han permitido dar un giro radical al tratamiento de estas patologías. Los avances en este campo hacen que hoy se pueda hablar de eliminar el síndrome varicoso con mecanismos completamente exentos de cirugía. Málaga cuenta con una de las dos únicas instituciones nacionales donde esta intervención no invasiva es posible. Se trata del Instituto Vascular y Endovascular Internacional (IVEI) de Andalucía.

IVEI, con un bagaje de excelencia de casi una década en el campo de la cirugía vascular y endovascular, se ha convertido en referencia nacional e internacional para atraer tecnologías innovadoras y punteras en el ámbito de la especialidad. En estos momentos se trata de la única institución en España, junto al Hospital Universitario HM Montepríncipe de Madrid, que cuenta con la tecnología de vanguardia capaz de eliminar el síndrome varicoso, las temidas varices, a través de un sistema no invasivo; sin cirugía, cortes o cicatrices; eliminando por tanto el postoperatorio y permitiendo al paciente reintegrarse en su vida normal de manera inmediata.

Dr. Rodríguez Carvajal

La tecnología que aplica el equipo de IVEI, a cuyo frente se encuentra el Doctor Rodríguez Carvajal, cirujano vascular y endovascular con una dilatada experiencia y que ha recibido diversas distinciones por la excelencia en su labor profesional, recibe el nombre de SONOVEIN®. En 2018, el Instituto de Flebocirugía Funcional de Austria logró tratar, por primera vez, una vena insuficiente mediante ultrasonido de alta intensidad (HIFU) por vía percutánea a través de dicho sistema que funciona sin bisturí, catéter o aguja, y por tanto sin riesgo de infección y sin necesidad de quirófano. En 2019 SONOVEIN abrió una nueva era: la de las técnicas no invasivas que tratan desde fuera del cuerpo. Este tratamiento novedoso resulta muy atractivo para aquellos pacientes que temen el paso por el quirófano; ya que, al tratarse de un procedimiento no quirúrgico, no deja cicatrices y permite al paciente retomar su actividad normal de manera inmediata.

Tras Madrid, IVEI, en sus sedes de Marbella y Cádiz, se ha convertido en la única institución nacional en aplicar esta tecnología para eliminar dichas patologías venosas sin necesidad de cirugía.

«Fue la empresa francesa Theraclion la que, analizando el perfil del Instituto, se puso en contacto con nosotros porque pensaba que era una plataforma perfecta para implantar de manera exclusiva su tecnología en el sur de España», explica el Dr. Rubén Rodríguez Carvajal, director de IVEI Clínica Vascular Marbella. Gracias a esta colaboración en IVEI cuentan con esta terapia novedosa que aplica ultrasonido de alta intensidad (HIFU) logrando tratar en profundidad aquellas venas que son patológicas y producen las varices, sin necesidad de emplear catéteres o cirugía convencional. «Empezamos con el tratamiento a principios de este año y ya hemos atendido más de una treintena de casos con muy buenos resultados», asegura el especialista.

Extracorpóreo

SONOVEIN® es un sistema 100% extra corpóreo que no precisa incisiones, no deja cicatrices y se puede realizar en pacientes de cualquier edad, medicación y patología de base. Esto permite prescindir de la manipulación interna de los vasos sanguíneos y eliminar cualquier riesgo de infección. «Nos da una opción mucho más amplia de tratamiento para personas que tal vez no estén indicadas para recibir anestesia o pasar por el quirófano».

El Dr. Rodríguez Carvajal asegura que «esta terapia les da la posibilidad de tratarse de manera efectiva e incorporarse de manera inmediata a sus actividades cotidianas».

Gracias a esta apuesta tecnológica y al servicio profesional y personalizado que ofrecen sus especialistas, IVEI y más particularmente la Clínica vascular de Marbella se ha convertido en una referencia en salud vascular en el sur del país. «Muchas veces somos el último recurso de los pacientes. Personas que no pueden encontrar soluciones en el Sistema Nacional de Salud, que se cronifican, sufren ulceraciones en las piernas y no tienen una asistencia especializada. Y nosotros conseguimos solucionar su problema y devolverles la calidad de vida».