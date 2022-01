A pesar de la pandemia, el sector de la medicina estética no ha parado de crecer en los últimos años. El auge de este sector ha provocado que el intrusismo se haya convertido en uno de los principales caballos de batalla para los profesionales médicos. La doctora María Ortiz Núñez, responsable de la Unidad de Medicina Estética del Hospital Quirónsalud en Málaga y médico adjunto del Servicio de Urgencias, apela en esta entrevista a la responsabilidad de los pacientes «para que siempre busquen a un profesional médico, formado y cualificado».

Cada vez se ven más casos de tratamientos estéticos sin regular y malas praxis. Ante esta situación, ¿qué requisitos se le debe exigir a un profesional de la medicina estética?

Es un requisito indispensable que el profesional que realiza un tratamiento de medicina estética sea médico. Hoy en día existe muchísimo intrusismo de otras especialidades y ya hay una sentencia del Tribunal Supremo que confirma que la medicina estética es un campo exclusivo del médico. Apelamos a la responsabilidad de los pacientes para que siempre busquen a un profesional médico, formado y cualificado para ello. Muy a menudo nos llegan pacientes para que les solucionemos los problemas que han causado otros. El que realiza un tratamiento tiene que saber solucionar el efecto adverso que pueda provocar, tiene que haber transparencia y control en todos los tratamientos. No nos podemos olvidar que esto es medicina y es salud.

¿Cuáles son los principales tratamientos de medicina estética facial que realizan en su unidad?

Entre los más demandados están los rellenos faciales, principalmente ácido hialurónico, ya que hoy en día los tratamientos que están aprobados por la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos) y por la Unión Europea son reabsorbibles, no se permite ya ningún relleno que sea permanente. Estos rellenos van enfocados a mejorar la calidad de la piel, a voluminizar zonas con depresión facial y a tratar arrugas dinámicas o estáticas. También realizamos otros tratamientos como toxina botulínica, tensores para la flacidez de la piel o los tratamientos con láser que son los que más se realizan en estos meses para las lesiones pigmentarias o vasculares, rejuvenecimiento facial general y flacidez. Al hospital también acuden muchos pacientes para someterse a tratamientos lipolíticos de la papada.

¿Y con respecto a tratamientos corporales?

Los principales son los tratamientos de adiposidad o grasa localizada, celulitis y flacidez.

Con la llegada de la pandemia, se han disparado los tratamientos de medicina estética, ¿a qué es debido?

Con la pandemia, la demanda ha crecido aproximadamente un 30 por ciento. Con el confinamiento ha cambiado la manera de vernos y ha aumentado el interés por el cuidado personal. El hecho de estar comunicándonos por videollamada, por ejemplo, ha hecho que nos detengamos más en el aspecto que nos reflejaba la pantalla. Las redes sociales también influyen en esto, porque queremos mostrar una mejor imagen.

Las redes sociales han provocado un incremento de tratamientos en los más jóvenes, ¿esto forma parte de la medicina estética preventiva o no es conveniente someterse a esos procedimientos a edades tempranas?

La medicina estética preventiva hay que llevarla a cabo con salud, con moderación y con mucha cabeza. Hay ciertas cosas que no puedes prevenir cuando aún no están y hay otras que sí. Tú puedes comenzar a tratar una piel con un láser para formar ese colágeno que impida que la flacidez se forme, pero tú no puedes someterte a un tratamiento para cambiar facciones cuando todavía no hay deformidades, cuando aún no han aparecido irregularidades como las arrugas. Eso no es prevención, eso es cambiar una cara. La prevención es importante llegada a una determinada edad y con mucha cautela.

Entonces, ¿cuál sería la edad para comenzar con estos tratamientos?

Depende de cada paciente y de la calidad de la piel. Normalmente, a partir de los 35 o los 40 años es cuando comienza el proceso del envejecimiento, la pérdida de colágeno, las arrugas dinámicas de expresión, etc. A esa edad es cuando hay que comenzar tratamientos paulatinos para prevenir el envejecimiento y también se pueden tratar diferentes problemas.

¿Cuál es el gran reto de la medicina estética?

En mi opinión, el gran reto de la medicina estética es mantener resultados naturales, mejorando siempre la calidad de la piel y que una persona que lleve 15 años realizándose tratamientos de medicina estética siga siendo la misma persona, con la misma cara, pero más rejuvenecida. Es también lo que más preocupa a los pacientes que llegan por primera vez a la consulta, no quieren que les cambie la cara.

¿También es cosa de hombres?

Cada vez tenemos más pacientes masculinos, sobre todo para tratar temas de piel, de manchas, lesiones vasculares, mejoría de la calidad de la piel, determinadas arrugas… También acuden muchos hombres para someterse a tratamientos de papada o de marcación de rasgos faciales, sobre todo pacientes más jóvenes, que han visto que se pueden marcar rasgos masculinos sin que se note excesivamente que se han retocado.

¿Hay alguna novedad en medicina estética que pueda destacar?

La última novedad que hemos incorporado en la Unidad de Medicina Estética en Quirónsalud ha sido Morpheus 8, que es una radiofrecuencia fraccionada con la que se pueden tratar desde flacidez facial, calidad de la piel, cicatrices, estrías, volúmenes faciales, ojeras, bolsas, caída de párpados, papada, óvalo facial, flacidez del cuello y corporal, grasa corporal, celulitis… Somos pocos profesionales en España los que contamos con esta tecnología y está dando muy buenos resultados.