Cúvel Adicciones tiene tres clínicas (Cúvel Málaga, Cúvel Marbella y Cúvel Córdoba) y trabaja con adictos que intentan superar sus problemas con el alcohol, la cocaína, el cannabis, la benzodiacepina y las politoxicomanías. Charlamos con su máxima responsable sobre cómo es el proceso al que se enfrentan muchos pacientes para salir de sus adicciones.

¿Cómo son los procesos de desintoxicación que llevan a cabo en Cúvel Adicciones?

La desintoxicación pasa por una parte farmacológica, siempre de la mano de un médico que, según la adicción que tenga el paciente, prescribe uno u otro medicamento que no sea potencialmente adictivo. Las desintoxicaciones normalmente las hacemos a nivel ambulatorio, en nuestras clínicas (Málaga, Marbella y Córdoba). Algunos adictos, sobre todo a los opiáceos, pueden necesitar ingreso en nuestros hospitales colaboradores para llevar a cabo el tratamiento. Nuestra filosofía es hacer los tratamientos cortos y sin medicamentos que sean adictivos. Trabajamos la ansiedad posterior con terapias conductuales sobre el estilo de vida, rutinas y terapias de grupo.

¿Qué adicciones tratan?

Cocaína, cannabis, alcohol, benzodiacepinas y politoxicomanías. Ahora, en la actualidad, estamos notando un repunte de la heroína, como en los años 80 (ha aumentado mucho el consumo de los llamados rebujitos -cocaína más heroína- y del llamado gas de la risa), aunque nuestros pacientes mayoritariamente vienen por coca, cannabis y alcohol.

¿Se tratan las adicciones de la misma manera?

A nivel farmacológico se tratan según la sustancia y la prescripción médica. A nivel cognitivo-conductual ya es más parecido paro todos los pacientes. El paciente es un adicto, no a una sustancia y sí a un estado de ánimo. El tratamiento conductual pasa por un cambio en el estilo de vida, en las rutinas y en evitar estímulos durante algún tiempo. Nosotros les decimos a los pacientes que durante un tiempo dejen de ir a cafeterías, bares, lugares de ocio, etc. porque cuando te quitan una sustancia se tiende a compensar con otra. Hay muchos casos de adictos a la heroína o la cocaína que han superado esa adicción y han caído en la del alcohol, que es una droga más social. El alcohol es la droga que más minimizan los pacientes y es, sin embargo, la más peligrosa. Con un síndrome de abstinencia del alcohol te puedes morir y sin embargo con el de la heroína la vida no corre peligro.

¿Cuáles son las etapas en un periodo de desintoxicación?

Desintoxicación, deshabituación, rehabilitación y reinserción. En muchos casos se difuminan unas fases con otras pero este es el proceso que hay que consumar. Normalmente el itinerario hasta que un paciente puede decir que se ha recuperado es de unos dos años.

¿Cuál es el perfil del paciente que acude a sus clínicas?

Tratamos con un perfil amplio de pacientes, aunque es cierto que vienen más hombres que mujeres; de rangos de edad hay de todo: gente de 18 años y gente de 70. Tenemos muchos grupos de terapia. A nivel cultural y socio económico, es evidente que al ser nosotros un centro privado, la gente que viene es gente que puede pagar nuestros tratamientos, que por otro lado, no salen muy caros (550 euros). Si hablamos de perfil profesional, el espectro es también muy amplio. La adicción es una enfermedad y se reparte entre todos los espectros sociales igual que otras enfermedades. En niveles sociales más bajos, la adicción se asocia a delincuencia y entonces estos pacientes tienen más problemas.

¿Cómo es el equipo profesional de Cúvel Adicciones?

El equipo de trabajo es fundamental por el tipo de trabajo que llevamos a cabo. Soy de las que pienso que personas que han pasado por una adicción son las mejores para ayudar a los que quieren salir de sus adicciones. Tenemos adictos recuperados con másteres en drogodependencias, en terapias cognitivas y de familia. Somos 4 terapeutas y tenemos una red de médicos que colaboran con nosotros en las tres ciudades donde prestamos servicio (psiquiatras y médicos especializados en adicciones).

¿Cuál es el papel que juega la familia del adicto en todo el proceso?.

Muy importante. Trabajamos mucho con la familia que convive con el adicto y también con sus parejas porque ellos también tienen que hacer su tratamiento. El entorno de un adicto sufre lo que llamamos coadicción (dependencia del adicto) y esto también hay que resolverlo. Nosotros separamos a los pacientes con pareja y hacemos terapias de pareja, y por otro lado trabajamos la familia (padres, madres, hijos etc.). Son terapias y pautas distintas.

¿Un adicto recuperado es la mejor guía para que otro adicto supere su enfermedad?

Yo, por mi experiencia, creo que sí. Pero tienen que tener un periodo de formación para poder acceder a ayudar a otras personas. En los estudios oficiales, las adicciones se tratan muy por encima, no se profundiza. Los adictos reciben mucho mejor a gente que ha pasado por lo mismo que ellos.