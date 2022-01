El próximo viernes 4 de febrero se celebra el día mundial contra el cáncer. En sus múltiples versiones, esta enfermedad sigue siendo una de las principales causas de fallecimiento en nuestro país. Para combatirlo, los médicos se apoyan en distintas claves, entre las que están la capacidad de diagnóstico precoz, y los métodos de intervención cada vez más avanzados entre otras.

En lo relativo al cáncer de próstata, el segundo tipo de cáncer más frecuente en los hombres en España, el equipo de expertos de la Unidad de Urología de HLA El Ángel dispone de la tecnología más avanzada para diagnosticarlo y curarlo: la biopsia por fusión mediante un cartógrafo prostático Koelis Trinity® y la cirugía robótica mediante el Robot Da Vinci Xi®, la gama más alta disponible en el mercado única en la provincia de Málaga.

Hemos entrevistado al Dr. José María del Rosal, jefe de la Unidad de Urología de HLA El Ángel, para saber más acerca de la capacidad de detección de este tipo de tumores, y de las ventajas de la intervención con el uso del Robot DaVinci XI.

Al hablar de cáncer de próstata, ¿qué técnicas tienen a su disposición para anticipar el diagnóstico?

Para comprobar en la consulta de urología si un paciente puede padecer cáncer de próstata, debemos llevar a cabo una doble comprobación. Primeramente, a un hombre que acuda a nuestra consulta con posibilidades de padecer cáncer de próstata le tenemos que realizar un tacto rectal y palpar en busca de nódulos, en cuyo caso estaría indicada una biopsia. Posteriormente, realizamos una anlalítica y comprobamos los niveles de PSA (Prostatic Specific Antigen), y en caso de que presente alteraciones, se indicará una resonancia magnética multiparamétrica. Seguir este protocolo nos ayuda a detectar posibles nódulos cancerígenos mucho antes de presentar síntomas, y si descubrimos un caso de cáncer podemos intervenir con mayor probabilidad de éxito y antes de que se produzcan daños.

¿Es entonces tras un PSA positivo cuando se emplea la biopsia por fusión?

No siempre. Es decir, si el PSA está alterado, siempre hay que hacer una biopsia, pero no necesariamente habrá de hacerse por fusión. Como decíamos, uno de los pasos es la resonancia magnética multiparamétrica. Esta prueba nos ayuda a detectar alteraciones de cinco tipos o niveles. Las de tipo 1 y 2 son menos graves, y por eso no requieren biopsia por fusión necesariamente, ya que esta técnica no nos muestra datos adicionales frente a la biopsia convencional con anestesia local. Por otro lado, si la resonancia muestra daños del tipo 3, 4 o 5, entonces sí que la precisión de una biopsia por fusión nos ayuda a trabajar sobre seguro. Para llevarla a cabo utilizamos un cartógrafo prostático de última generación que aumenta por seis la capacidad de diagnóstico de un tumor. El aparato fusiona las imágenes obtenidas de una resonancia y una ecografía 3D, y construye un modelo digital de la próstata del paciente. Esta simulación la utilizamos como un mapa que nos ayuda a biopsiar el punto exacto donde están las posibles células tumorales, lo que nos permite diagnosticar con una precisión sin precedentes.

Si tras la biopsia se detecta que hay cáncer ¿por qué es una garantía el uso del Robot DaVinci XI?

El Robot DaVinci XI significa precisión. Y en un quirófano la precisión conlleva diferentes ventajas para el paciente y para el facultativo. Para empezar, el uso de un robot como éste en cirugía disminuye el sangrado ya que se realizan pequeñas incisiones para acceder, en este caso, a la próstata. Esto además disminuye el tamaño de las cicatrices. En resumen, estamos hablando de una intervención mucho menos invasiva. En segundo lugar, la estancia media en el postoperatorio disminuye, evitando lo inconvenientes que esto acarrea. Y además, y no menos importante, la cirugía robótica es la técnica que mejor evita la impotencia sexual tras la operación, así como los problemas de retención de orina. La ausencia de estos efectos secundarios, no siendo vitales, son de gran importancia para el bienestar del paciente.