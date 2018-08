¿Por qué debes apagar el router durante las vacaciones?

A menudo, durante el periodo vacacional, nos preguntamos qué hacer con nuestros equipos electrónicos. Apagar o dejar encendido el router es una de las dudas que nos suele surgir. Sobre esto no hay nada seguro; sin embargo, recomendamos desconectar este equipo, ya que puede verse afectado por un problema de seguridad, o debido al ahorro energético.

Por otro lado, hay que tener ciertas pautas a la hora de conectarnos a una red Wi-Fi durante las vacaciones. Es en esta época en la que más tendemos a utilizar redes públicas y abiertas, las cuales pueden comprometer nuestra seguridad.

Seguridad y ataques a la red

Dejar el router encendido en vacaciones puede afectar a la seguridad de nuestros equipos. Foto: Getty images

Uno de los motivos principales de apagar nuestro router es por seguridad. Con este gesto tan sencillo evitaremos que alguien ataque la red en nuestra ausencia. En época de vacaciones, aumenta la probabilidad de que alguien tenga más tiempo para llevar a cabo algún ataque y poder acceder a nuestra clave de acceso, a la red Wi-Fi o al propio router.

Al estar ausente no percibimos las posibles anomalías de estas acciones, que pueden perjudicar la velocidad de nuestra conexión de manera considerable, reduciendo nuestra rapidez de navegación.

Ahorro de energía

Apagando el router ahorraremos energía. Foto: Getty Images

El ahorro de energía y por consiguiente el ahorro económico, es una de las principales preocupaciones y razones para desconectar nuestro dispositivo. Lo cierto, no obstante, es que este ahorro es casi insignificante. Una pausa de quince días no hará que nuestra factura baje. Aun así, este puede ser otro aliciente para querer apagar el router cuando estemos de vacaciones, ya que será tiempo en que estos dispositivos no estén consumiendo energía eléctrica.

Dar un descanso a la electrónica

El apagado de los equipos puede alargar su vida útil. Foto: Getty images

La vida útil del equipo es la tercera de las razones que más nos preocupa. Sobre este tema existen opiniones muy dispares. Algunos afirman que mediante el apagado de los dispositivos reduciremos el desgaste del equipo y hay quien afirma todo lo contrario, que los que más castiga los equipos es el proceso de arranque y parada.

Si bien es cierto que los dispositivos actuales están diseñador para un funcionamiento continuo en condiciones normales, un lugar sin ventilación o un ambiente sucio puede deteriorar la electrónica constantemente en funcionamiento. Asimismo, cuando las altas temperaturas nos sofocan es estas épocas estivales, como mínimo el dispositivo deja de emitir calor y se permite así que "descanse".