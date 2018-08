Así es Android Pie, la nueva actualización del sistema operativo

Google ha presentado este martes Android 9 Pie, la última versión del sistema operativo móvil que se apoya en la Inteligencia Artificial (IA) para aprender de los hábitos del usuario y así optimizar el funcionamiento de las aplicaciones y la batería.

Google continúa con su línea de elegir dulces para el nombre de las nuevas versiones de su sistema operativo, y ha revelado el nombre completo de la última actualización del software de Android, Android 9 Pie, como ha informado la compañía por medio de un comunicado en su página web.

Esta nueva versión integra en gran medida la IA dentro del funcionamiento del teléfono, lo que le permite aprender de los hábitos del usuario para adelantarse a sus pasos y facilitar el uso de las aplicaciones.

Para optimizar el uso de la batería, Google ha introducido características de batería y brillo adaptativos. Con la IA, el dispositivo es capaz de reconocer qué aplicaciones son las más usadas y prioriza el uso de batería en estas, mientras que el brillo de la pantalla también se adapta en función de los hábitos que el móvil recoge a partir del uso de aplicaciones.

'App actions', también presente en esta versión de Android, predice los comportamientos del usuario en su día a día para sugerir determinadas acciones en función de las rutinas establecidas.

Android 9 Pie trata de facilitar la navegación y a través de las aplicaciones, por lo que también integra 'slices', una herramienta que muestra datos destacados de alguna aplicación en un momento determinado, ya que se despliega autómaticamente la información sobre esta al teclear su nombre.

La última actualización introduce un nuevo sistema de navegación que busca la comodidad, basado en el uso de un único botón de inicio. También se ha rediseñado la vista general, que pone a disposición del usuario un resumen a pantalla completa de la actividad en aplicaciones recientes solo con deslizar hacia arriba. Adicionalmente, se incluirá una herramienta de reconocimiento inteligente de texto para sugerir cambios entre aplicaciones, disponible solo en móviles Pixel.

Android 9 Pie también favorece la desconexión del 'smartphone' y el control de la actividad, por ello se han introducido herramientas desarrolladas a lo largo de este año, como son el Tablero de Control, que explica el uso que alguien hace de sus aplicaciones; el temporizador de Apps, para no exceder un tiempo máximo de consumo de móvil; así como el modo 'No molestar', que deshabilita las notificaciones, y el nuevo modo 'Desconectarte', que activa el modo No Molestar y enciende la luz nocturna.

Por último, el 'software' introduce sistemas mejorados de autenticación, reconocimiento y desbloqueo biométricos, encargados de proteger los datos sensibles del usuario al utilizar información física del usuario para acceder al teléfono.

Android P fue presentado en la última edición del congreso de desarrolladores Google I/O, celebrado a principios de mayo. La actualización del sistema operativo ya está disponible para los dispositivos Pixel y llegará a los móviles compatibles con una beta de Android Pie integrada, así como aquellos con Android One a finales de otoño.

Este martes, la compañía ha desvelado en el campus de Mountain View (California, Estados Unidos) el nombre de la nueva versión y su representación, el androide acompañado de dos tartas a las que les falta una porción.