Cinco señales que indican que tu móvil ha sido hackeado

Ya hace mucho tiempo que el móvil ha dejado de ser un instrumento para llamar. Los smartphones son pequeños cofres que reúnen muchas partes importantes de nuestra vida: fotografías, datos personales y bancarios, contactos, trabajo...

Por eso es tan importante protegerlos y estar atentos a las señales que nos indican que algo no marcha bien. Si notamos que la factura se dispara con llamadas que no hemos hecho o mensajes que no hemos mandando, o que alguna app que no usamos demasiado nos consume muchos datos... ¡alerta! Puede que tu móvil haya sido hackeado.

Aunque te parezca algo muy improbable, es bastante normal que un virus ataque tu teléfono en algún momento dado, o incluso, que un malware haya tomado el control de tu terminal sin que te hayas percatado. Estar atento a las señales que te indicamos te ayudará a actuar con rapidez.



Tu móvil va muy lento

Si notas que tu teléfono va más lento de lo habitual y no has instalado recientemente nada que te quite memoria, puede que tengas un virus, que afecte a la labor del dispositivo a la hora de conectarse a la red.

No obstante, ciertas actualizaciones del sistema operativo también pueden ralentizar el funcionamiento del Smartphone.



Recibes y envías mensajes desconocidos

Lo mismo que ocurre cuando el correo electrónico tiene un virus y manda mensajes extraños a tus contactos, tu teléfono puede enviar SMS o whatsapps raros a tus conocidos. Seguramente serán tus amigos los que te avisarán de que esto sucede.

Aunque te parezca algo muy improbable, es bastante normal que un virus ataque tu teléfono en algún momento dado. Getty Images

Ante un mensaje desconocido, lo primordial es borrarlo y no hacer clic en ningún enlace que contenga.



Descubres apps que no has descargado en tu teléfono

Si de repente ves un icono de una aplicación que tú no has descargado o a través de la factura notas que se te ha disparado el consumo de datos, debes analizar si esta app es legal ya que a veces es el propio sistema el que la instala para una actualización.

Pon el nombre de la app en Google y consulta los comentarios de los usuarios. A la menor duda, elimínala de tu teléfono. Algunas apps maliciosas envían información de manera constante a los atacantes y eso hace consumir más datos.



Sobrecalentamiento

Si notas que tu dispositivo genera demasiado calor, sospecha. Podría tratarse de una app maliciosa que se esté ejecutando en segundo plano, tal como afirman desde Intel.



La batería se agota demasiado rápido

Por el mismo motivo que el anterior, si notas que de repente tu batería no dura nada, comprueba que no tengas una app en funcionamiento que te descargue el teléfono.