Cómo usar tu videoconsola para convertir tu tele en una ´Smart TV´

La mayoría de los hogares con niños y jóvenes tienen un lugar al lado de la televisión para una videoconsola. A pesar de que hace tiempo se consideraba un enemigo para la familia, capaz de alienar a quien jugara con ella demasiado tiempo, hoy en día se ha convertido en un instrumento más de ocio, cuyas funciones van más allá de reproducir videojuegos.

De hecho, a una videoconsola se le puede sacar mucho partido; sin ir más lejos la PlayStation 4 y la Xbox One ofrecen múltiples opciones que te ayudarán a convertir tu vieja televisión en una Smart Tv.

Ambos modelos disponen de conexión a internet, aplicaciones propias como HBO, Netflix, Spotify... además de varios puertos para poder conectarse a otros dispositivos. Con estas características y curioseando un poco, convertirás tu televisión en un aparato inteligente.



Conectarse a Internet

Las Smart Tv están conectadas a la red; de esta forma, a través de sus pantallas, podemos buscar y consumir en Internet aquello que queramos.

Con la PS4 lo que debemos hacer es instalar y conectar la consola a la red de nuestra casa. Posteriormente, habrá que ir a la pantalla de inicio y buscar el símbolo 'www'. Desde esta opción accederás al navegador web y podrás utilizar la tele como si fuera un ordenador. Además, si lo prefieres, puedes conectar a la consola un teclado y un ratón a través de los puertos USB.

Si dispones de la PS4 podrás convertir tu antiguo televisión en un aparato inteligente. Getty Images

Si tu consola es una Xbox One deberás dirigirte a la pantalla de Inicio > Aplicaciones > Explorar aplicaciones. Desde ahí deberás descargar la aplicación 'Microsoft Edge' y una vez hagas clic encima, se abrirá otra ventana desde la que podrás navegar de una manera sencilla. En este caso, no podrás conectar ni teclado ni ratón a la videoconsola.

Contarás con más puertos

Si tu tele es antigua puede que no disponga de demasiados puertos USB para conectar memorias externas o pen drives. Gracias a las videoconsolas, tendrás todos los puertos que necesites para tus discos duros.

La PS4 dispone de dos puertos USB de altísima velocidad, que además sirven para conectar el teclado y el ratón. En la Xbox dispones de tres puertos pero que no son aptos para teclados y ratones.

La Xbox también ofrece muchas posibilidades para llevar las últimas novedades al televisor. Foto: xbox.com

Aplicaciones



Otra de las características de las Smart TV es que tienen ciertas aplicaciones como Netflix, HBO, Spotify, Youtube... Cuando conectes tu consola a tu vieja televisión dispondrás de estas apps tan populares.

Si dispones de una PS4 accede a la PlayStation Store > Apps y busca aquellas aplicaciones que quieres descargar. Cuando hayamos descargado las apps, deberás buscarlas en el menú principal.

Con la Xbox el proceso a seguir es muy parecido. Deberás ir a Inicio > Aplicaciones > Explorador de aplicaciones y desde allí descargar las que quieras.

Hacer 'screen mirroring'

Sincroniza tu móvil y tu videoconsola para acceder a la opción de 'screen mirroring'. Getty Images

Con las videoconsolas podrás reproducir en tu televisión lo que ves en tu móvil u ordenador sin cables. Si tienes una PS4 abre la app que deseas ver tanto en tu ordenador/móvil, como en tu videoconsola. Cuando lo hagas necesitarás sincronizar ambos dispositivos en 'Configuración', donde te aparecerá la opción de 'Compartir pantalla'.

En 2015 lanzaron una app especial para Xbox para hacer 'mirroring' que se llamaba Wireless Display. El problema es que la retiraron de tienda sin ninguna explicación y de momento no existe una alternativa segura.

Si eres un apasionado de los videojuegos, pero añoras tu infancia o por el contrario eres joven y has oído hablar a gente mayor que tú de los videojuegos que se conectaban al televisor, ahora tienes la oportunidad de volver a adentrarte en el mundo de las videoconsolas.

La caja tonta se ha convertido en una caja bastante lista. El hábito de quedarse mirando lo que emiten unos pocos canales ha sufrido una enorme transformación. Ya no vemos lo que echan (que se decía antes), si no lo que queremos. Y cuando queremos, no cuando lo ponen.