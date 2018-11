Cómo solucionar los fallos más comunes en tus fotos

El teléfono móvil se ha convertido en una parte más de nuestro cuerpo. Porque salir de casa sin el 'smartphone' en el bolsillo implica, en la mayoría de los casos, sufrir algo parecido a un ataque de ansiedad.

A la hora de comprar un móvil, una de las características que los usuarios suelen tener en cuenta es la cámara. Pero pese a que el avance de la fotografía móvil ha sido imparable en los últimos años y nuestros 'smartphones' sacan cada día mejores fotos, esto no basta para tomar imágenes perfectas.

Para lograr fotos de calidad es necesario hacer más que enfocar y disparar. En este sentido, existen una serie de errores frecuentes que cometemos al sacar fotos con el móvil y que repercuten negativamente en la calidad de nuestras imágenes. Aquí te enseñamos cómo solucionarlos.



Horizontes torcidos



Las líneas de referencia que incluimos en nuestros escuadres muchas veces no salen tan derechas como queríamos. Esto se hace más evidente cuando fotografiamos paisajes como el mar, en los que la más mínima inclinación puede destrozar la toma por completo.

Si tienes una cámara reflex puedes activar el 'live view' para comprobar que el horizonte está recto. Otra opción es utilizar la burbuja que incluyen muchos trípodes y ver así si la cámara está derecha o no.

Es más fácil que el horizonte salga torcido al fotografiar el mar. Getty Images

Pero si ya has sacado la foto, o si la tomas desde el móvil, puedes corregir el encuadre editándola (aunque perderás parte de la imagen).

Reflejos del flash

Un espejo, un cristal que no habías visto€ ¿Cuántas veces has sacado una foto con un reflejo del flash de fondo? Estos destellos puedes cambiar los niveles de luz de la imagen, oscureciéndola en los peores casos.

Para evitarlo es muy importante observar el fondo a la hora de que vayamos a hacer una fotografía con flash. Pero los programas de edición como Photoshop también pueden ayudarte a deshacerte de esos destellos con la herramienta clonar.

Sombras en la cara



Este error aparece cuando sacamos fotos en el exterior y al mediodía, cuando el sol está en lo más alto y la luz incide directamente sobre nuestro modelo. Para solucionar este problema basta con activar el flash de relleno de la cámara (y que también tienen muchos 'smartphones'). La finalidad de este tipo de flash no es iluminar la imagen, sino dar más luz a la cara de los modelos para que resulte más uniforme.

El flash de relleno evita las sombras en la cara. Getty Images

Sacar fotos sobreexpuestas o subexpuestas

Si la imagen que has tomado aparece demasiado oscura se dice que está subexpuesta. Si por el contrario tiene demasiada luminosidad, hablaremos de sobrexposición. Las cámaras de los 'smartphones' incorporan un sencillo sistema que te ayudará a evitar estos errores: sólo tienes que enfocar con el móvil lo que quieres sacar en la imagen y el propio dispositivo calculará cuánta luz dejará pasar.

En el caso de las cámaras réflex, puedes controlar los niveles de luz mediante la apertura del diafragma y la velocidad del obturador. Si no quieres que la imagen aparezca muy oscura también puedes aumentar la sensibilidad ISO, aunque la imagen se verá con más ruido.

Aunque una vez sacada la imagen se puede intentar compensar un poco la exposición con algún programa de edición. Sin embargo, si tienes una cámara réflex (algunos 'smartphones' también lo incluyen) prueba a disparar en RAW para poder recuperar después la información del momento de la edición. Este tipo de formato "en bruto" contiene la totalidad de los datos de la imagen en el momento que se tomó.



Imágenes desenfocadas



No está de más recordar que mantener la cámara quieta o en una superficie estable es fundamental para conseguir que las imágenes se vean nítidas. Pero si tu pulso no es muy bueno o si el objetivo de la foto no para quieto, siempre puedes evitar que las fotos salgan movidas cambiando la velocidad de obturación.

El desenfoque también puede dar un toque especial a tus fotos. Getty Images

Acelerando la velocidad del obturador darás menos margen de tiempo para un posible movimiento a la hora de sacar la foto. Pero tiene un contratiempo: la imagen se verá más oscura y deberás compensarla con la sensibilidad ISO o la apertura del diafragma.