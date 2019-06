Estos son los móviles que se quedarán sin WhatsApp a partir del 1 de julio

WhatsApp ya no funcionará en algunos móviles.

WhatsApp ya no funcionará en algunos móviles. SHUTTERSTOCK

Las actualizaciones que realizan periódicamente las aplicaciones de telefonía móvil provocan que algunas de ellas ya no sean compatibles con algunos teléfonos que van quedando obsoletos. Es el caso de WhatsApp, cuyas actualizaciones desde la compra por parte de Facebook no paran de aparecer. Así, la aplicación de mensajería instatánea ha anunciado que, a partir del próximo 1 de julio, algunos móviles ya no serán compatibles.

Estos son los teléfonos afectados



No podrán usar WhatsApp aquellos terminales Android con versión 2.3.7 o anterior y aquellos Iphone con un sistema iOS7 o anterior. Además, los Nokia S40, los Windows Phone con sistema 8.0 y las Blackberry 10 tampoco podrán seguir con esta aplicación.

Cuál es tu sistema operativo en Android



Si desconoces qué sistema operativo tiene tu móvil y si se verá afectado debes ir a 'Ajustes' y entrar en 'Acerca del teléfono', donde aparecerá la versión.

Cuál es tu sistema operativo en Iphone



Para saber cuál es tu sistema operativo en el caso de que tengas un Iphone, debes ir a 'Ajustes' y, posteriormente, pulsar en 'General'. Luego, en 'Seleccionar información', donde se verá la versión.

Qué hacer si te quedas sin WhatsApp



Si tu móvil es uno de los afectados, lo primero que se debe hacer es intentar actualizar la versión, por si pudieras conseguir una prórroga. En caso de no ser posible, solo queda utilizar otra aplicación o comprar un nuevo móvil.