'Memojis': Cómo hacer un emoticono personalizado con tu cara para iPhone o Android

Seguramente tus conversaciones de WhatsApp se hallan llenado estas últimas semanas de 'stickers' con la cara de tus amigos. Y es que, aunque fueron anunciados hace ya un año por Apple, los 'memojis' parecen haber llegado para quedarse.

Los 'memojis' son unos emoticonos que los usuarios pueden personalizar de acuerdo a sus propios rasgos y que pueden enviarse en los chats de WhatsApp como un 'sticker', sin tener que acudir a la galería de imágenes.

Aunque fueron lanzados hace ya un año, no ha sido hasta ahora que Apple ha permitido su uso general con la llegada de la versión 13 de iOS. Y es que lamentablemente, los 'memojis' sólo están disponible de manera oficial en los iPhones y otros dispositivos de la compañía manzana. Pero esto no significa que los usuarios de Android no puedan disfrutar de sus propios 'memojis'.

Cómo hacer 'memojis' para WhatsApp en iOS



Para hacer tus propios 'memojis' en iOS sólo tendrás que abrir WhatsApp en un dispositivo de Apple actualizado a la versión 13 del software. Después entra en un chat, ya sea individual o en un grupo, y accede a los emoticonos. En la parte izquierda encontrarás unos puntos suspensivos (si todavía no has creado tu emoji personalizado) y al pinchar en ellos llegarás al editor de 'memojis'.

En este editor podrás personalizar tus emojis, cambiando el color de piel, el tamaño de la cabeza, los ojos o con multitud de pendientes, peinados, gorros y más accesorios.

Una vez creado el memoji, este aparecerá junto a los emoticonos de WhatsApp. Si en un primer momento no lo ves, prueba a deslizar los emojis hacia la derecha.





Cómo crear 'memojis' en Android



Los 'memojis' son exclusivos de iPhone, por lo que no están disponibles en los dispositivos de Android. Lo más seguro es que el sistema operativo desarrollado por Google siga la estela de Apple y saque sus propios emoticonos personalizados en un futuro no muy lejano. Hasta entonces, los usuarios de Android tienen varias opciones para conseguir sus propios 'memojis'.

Una de las opciones más sencillas es encontrar a alguien que tenga un iPhone o un iPad actualizado y que te haga el favor de hacerte un emoticono personalizado y enviártelo después. Y es que los 'memojis' se convierten en paquetes de 'stickers', por lo que se quedan guardados en el WhatsApp y pueden volver a enviarse.

Además, existen varias aplicaciones gratuitas que te pueden ayudar a crear tu propio 'memoji', aunque no sea exactamente igual que los de Apple. Obviamente, esto implica que hacer el emoticono personalizado antes tendrás que descargarte otra aplicación.

Una de las más conocidas es Bitmoji. Esta aplicación permite crear avatares personalizados de cuerpo entero, no sólo la cara, y con muchas más opciones de personalización que en Apple. Además, una vez creado el 'memoji' podrás utilizarlo no sólo como 'sticker' en WhatsApp, sino también en Snapchat o en Gboard.

ZEPETO es otra de las aplicaciones más populares a la hora de crear un 'memoji'. Los avatares virtuales en 3D que ofrece esta 'app' son más parecidos a los de Apple que los de Bitmoji. Para hacer tu avatar personalizado con ZEPETO sólo tendrás que hacerte un selfie y la tecnología de la aplicación hará el resto. Eso sí, si no estás contento con el resultado siempre puede modificarlo a tu gusto.

Algunos dispositivos concretos tienen sus propias opciones de crear 'memojis' sin necesidad de instalar nada. Es el caso de los Samsung Galaxy S9 o S10, que incluyen su llamado 'AR emoji' en la cámara.

Huawei tiene también los '3D Qmoji', una opción para crear emoticonos animados a partir de tu cara. Eso sí, esta función sólo está disponible en los teléfonos de la compañía china que cuentan con sensores de reconocimiento facial, como pueden ser los Huawei Mate 20 y Mate 30.