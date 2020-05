Trucos para el Administrador de tareas de Windows

El Administrador de tareas es una herramienta que se encuentra presente en las diferentes versiones de Windows desde su introducción en 1996 junto con Windows NT 4.0. Ahora, 24 años después, su creador ha recopilado una lista de consejos y trucos para utilizar este programa, que informa sobre todos los procesos que se ejecutan en un ordenador.

Así lo recoge en un hilo en la plataforma Reddit David Plummer, ingeniero y exempleado de Microsoft en su sede de Redmond (Estados Unidos), que comenzó a trabajar en el Administrador de tareas -TaskMgr- en 1993 y luego trabajó para que se incluyera en Windows.

Plummer especifica que los consejos son para Windows XP, pero que pueden utilizarse también para las versiones actuales, ya que la aplicación del Administrador de tareas no ha tenido cambios importantes desde entonces.

"El Administrador de tareas es una de las 'apps' de las que estoy más orgulloso porque es probablemente la primera o la más complicada en su momento que permitía ajustar su tamaño completamente y sin parpadeos", ha asegurado Plummer. La versión inicial del programa apenas ocupaba 100 kilobytes (KB) de memoria.



En caso de problema

Si el Administrador de tareas de Windows se cuelga o se cierra, Plummer aconseja abrir otra ventana con el comando 'control-shift-esc-, de manera que se intenta restaurar durante 10 segundos o se abre una nueva siempre que queden recursos en el ordenador.

Cuando los recursos escasean, el programa se ejecuta en modo reducido, de manera que solo carga la página de procesos. Se trata de una función limitada, pero gracias a ella es una de las pocas 'apps' de Windows que no dejan de funcionar cuando se produce la mayoría de errores.

No obstante, en caso de que la herramienta se corrompa de manera interna, es recomendable cerrarla, según Plummer, y reiniciarla manteniendo los botones 'Control-Alt-Shift', lo que resetea la configuración.



Dudas frecuentes

A pesar de que hace 24 años del lanzamiento del Administrador de tareas, muchos usuarios de la herramienta llevan desde entonces experimentando algunos errores frecuentes.

Uno de los errores más comunes es que las barras de título desaparezcan y solo queden los gráficos. Para solucionarlo solo hay que hacer doble clic en el espacio en blanco, lo que restituye el modo normal. Plummer ha reconocido que esta característica "ha confundido a más usuarios de los que ha ayudado".

Además, algunos usuarios no saben que es posible añadir columnas adicionales, eliminarlas o arrastrarlas para ordenar el contenido en la aplicación de Windows.



Comandos útiles

'Control-shift-escape' es uno de los comandos más útiles del Administrador de tareas, ya que es capaz de lanzar la aplicación sin ayuda del intérprete de órdenes -la 'shell'- o del explorador de Windows, en caso de que estos no funcionen, y luego permite restaurarlos.

Si la 'shell' no funciona o está colgada, el programa de Windows cuenta también con un modo que permite cargar sin ninguna referencia shell32.dll y permite arrancar programas como CMD.exe sin el menú de inicio.

Es posible encontrar el código binario de cualquier proceso en ejecución en la tabla de procesos al hacer clic derecho y elegir 'Mostrar ubicación de archivo'.

No debería haber ningún proceso que el Administrador no pueda terminar, e incluso puede escalar privilegios y eliminar bugs y aplicaciones con problemas. "Si el Administrador de tareas no puede matarlo, tienes un problema de 'kernel'", ha concluido Plummer.