Google sufre una caída mundial y la vida digital se frena durante casi una hora

Los servicios de Gmail, YouTube, Google Drive y otros servicios de Alphabet han sufrido este lunes una caída que ha dejado sin servicio a millones de personas todo el mundo durante casi una hora. El buscador, en cambio, sí ha estado operativo todo el tiempo.



Tras las interrupciones, la firma ha anunciado que sus servicios vuelven a funcionar con normalidad. "¡Estamos de nuevo en funcionamiento!", han tuiteado. Aunque la caída ha sido global, Europa ha registrado una incidencia mayor, sobre todo España, Portugal, Reino Unido, Polonia y Grecia.





We're all clear folks! Thanks for staying with us.