WhatsApp es la red social más utilizada en España. Empleada para comunicarse, ya sea con amigos o familiares, como por temas de trabajo, lo cierto es que WhatsApp es un elemento fundamental en el día a día de mucha gente. La app se está actualizando constantemente, lo que provoca que muchos móviles no soporten dichos cambios y termine por no funcionar WhatsApp en ellos. A partir del 1 de enero de 2022 se une a la lista más de 40 smartphones, te contamos cuáles son (entre ellos hay tres iPhone).

Los móviles en los que WhatsApp deja de funcionar

Estos son los teléfonos en los que WhatsApp no funcionará a partir de Año Nuevo. Se trata de más de 40 dispositivos, y prácticamente todos tienen un elemento en común: su sistema operativo es Android 4.0.4 o versiones anteriores, las cuales no son capaces de soportar las funcionalidades de WhatsApp o no lo hacen de la forma óptima para el usuario. Te dejamos el listado ordenado por marcas.

Archos

Archos 53 Platinum

Caterpillar

Caterpillar Cat B15

Huawei

Ascend D Quad XL

Ascend D1 Quad XL

Ascend D2

Ascend G740

Ascend Mate

Ascend P1 S

iPhone

iPhone SE

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

Lenovo

Lenovo A820

LG

Best L2 II

Best L3 II

Best L4 II

Best L5 II

Best L7 II

Optimus 4X HD

Optimus F3

Optimus F3Q

Optimus F5

Optimus F6, Enact

Optimus F7

Optimus L3 II Dual

Optimus L4 II Dual

Optimus L5

Optimus L5 Dual

Optimus L7

Optimus L7 II Dual

Optimus Nitro HD

Samsung

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy SII

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Xcover 2

UMI

UMi X2

THL

THL W8

Wiko

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

ZTE