Es probable que, alguna vez hayas querido dejar de recibir mensajes de WhatsApp pero sin tener que cortar el internet de tu teléfono móvil para ello. Un ejemplo de esto puede ser entrar a una reunión y no querer recibir mensajes de la red social pero sí poder consultar el correo. Mucha gente cree que esto no se puede hacer, sin embargo, hay un truco "secreto" para ello que se ha viralizado en redes sociales. Te lo contamos.

El truco para no recibir WhatsApp

Y es que WhatsApp es la red social más popular en España y constantemente se están recibiendo y mandando mensajes. Sin embargo, esto puede hacer que, en ocasiones, sea agotador tener constantemente notificaciones de la aplicación. Para evitarlo, muchas veces cortamos directamente el internet del móvil y así, la persona que nos escribe, ve que no hemos recibido el mensaje. Sin embargo, esto limita las funcionalidades de nuestro móvil, por lo que no es una solución del todo práctica.

Otra forma que mucha gente tiene para que no le aparezcan mensajes es silenciar los grupos y chats individuales. No obstante, esto tiene varios inconvenientes, y es que no solo resulta tedioso puesto que tenemos que ir silenciándolos uno a uno, sino que también igualmente le saldrá a la persona que hemos recibido el mensaje, por eso, el truco que te mostramos es tan útil.

El truco "secreto" paso a paso

Cabe destacar que, para realizar este método, no hay que instalarse aplicaciones externas ni nada parecido, y es válido tanto para Android como para IOS.

Ve a las ajustes del teléfono

Busca el apartado "Aplicaciones" y pulsa sobre él

Una vez estés dentro busca WhatsApp y selecciónala

Tras esto, se desplegará una nueva ventana con los detalles de la app, debes buscar "Detener" o "Forzar Detención" y pulsar esa opción.

Aparecerá un mensaje a modo de aviso que señala que WhatsApp dejará de funcionar. Aceptamos y ya no recibiremos mensajes.

Para reactivar la aplicación hay que volver al mismo apartado y desactivar la detención o reactivar la aplicación.