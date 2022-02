Es mucha la gente que, justo antes de irse a dormir, pone el teléfono móvil a cargar y lo deja cargando toda la noche. Existe la creencia de que hacer esto es malo para el dispositivo ya que acaba dañando la batería y afectando a su autonomía. Sin embargo, ¿es cierto esto? Resolvemos la duda.

Cargar el móvil toda la noche

Uno de los elementos del teléfono móvil más delicados es la batería. Sobre ella existen multitud de mitos y dudas, la mayoría de ellas relacionadas con su durabilidad. Respondiendo a la duda planteada, no, no es malo dejar el móvil cargando toda la noche. Por tanto, no afecta negativamente al móvil si se deja cargando durante largos periodos de tiempo.

La explicación es muy sencilla, y es que, las baterías actuales son muy inteligentes, por lo que, cuando acaban de cargarse, no se sobrecargan. Lo que sí recomiendan todos los fabricantes es realizar una carga única y hacerlo solo cuando sea necesario.

El origen de esta creencia es que, cuando las baterías de los móviles antiguos estaban hechas de níquel, tenían un problema. Estas se recargaban continuamente sin agotar toda su energía, dañando su vida útil. Sin embargo, desde que se usan baterías de níquel, este problema no se da.

Consejos para la batería

No obstante, sí existen pequeños consejos a aplicar y que alargan la vida útil de las baterías, dejamos algunos: