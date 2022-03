Bizum se ha convertido en el servicio de envío y recepción de dinero a través del teléfono móvil, sin duda, más popular. Miles de usuarios la usan en su día a día, hasta el punto que cada vez más establecimientos admiten Bizum como forma de pago, e incluso determinadas administraciones públicas. Sin embargo, Bizum no es perfecto y sobre todo, destaca por un grave problema del cual los expertos te dan la solución.

El gran problema de Bizum

Y es que, el mayor problema que tiene Bizum es que, una vez enviado el dinero, este no se puede anular, por lo que, si te equivocas y le mandas el pago a un contacto que no deberías, no hay posibilidad de cancelarlo y lo va a recibir.

Ante esta situación, que es muy probable que te haya ocurrido, lo más común es llamar o escribirle a la persona a la que le ha llegado el dinero y pedir que te lo devuelva y explicarle el malentendido. No obstante, hay ocasiones en las que esto no puede ocurrir, por lo que aquí te traemos los consejos que se dan para solucionarlo.

¿Cómo se soluciona?

Cuando se envía dinero a un contacto no deseado, los expertos recomiendan, no solo contactar con la persona a la que le ha llegado, sino llamar a la entidad que emite el envío y ver qué opciones hay. Sin embargo, recalcan que la mejor forma para evitar estos errores es revisar bien a quien se le va a mandar en la pantalla que se muestra justo antes de introducir la clave.

Además, hay otro factor a tener en cuenta, y es que, si te equivocas y le mandas el dinero a una persona que no tiene Bizum, no te preocupes, porque no recibirá la cantidad. Por contra, lo que sí que le llegará será una invitación para que se registre en Bizum. Hasta que no lo haga, el envío quedará en estado "pendiente".

Si en las 48 horas siguientes la persona no se da de alta la operación se cancelará de forma automática y no tendrás que preocuparte por tu dinero.