La compañía Apple ha anunciado que su Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) tendrá lugar del 6 al 10 de junio en formato on line y será gratuita para todos los desarrolladores. Como ya es habitual en el evento se espera información respecto a innovaciones en iOS, iPadOS, macOS, watchOS y tvOS, además de la posibilidad de contactos entre desarrolladores y los ingenieros de Apple.

"El objetivo de la WWDC siempre ha sido ofrecer un punto de encuentro donde socializar y sentirse parte de una comunidad", ha señalado Susan Prescott, vicepresidenta de Relaciones con Desarrolladores Internacionales y Marketing para Empresas y Educación en Apple. "La WWDC22 mantiene ese principio e invita a desarrolladores de todo el mundo a unirse para descubrir cómo hacer realidad sus mejores ideas y desafiar los límites de lo posible. Para nosotros es un placer reunir a los desarrolladores, y esperamos que todos los participantes salgan reforzados de la experiencia".

En la WWDC22, la comunidad de desarrolladores de Apple, que ya cuenta con más de 30 millones de integrantes, podrá obtener formación y acceder a tecnologías y herramientas con las que hacer realidad sus proyectos. Además de los anuncios que se harán durante la conferencia y la presentación State of the Union, el programa del evento incluirá más sesiones informativas, más laboratorios de vanguardia, más salas digitales y más contenido localizado para ampliar la proyección global del evento.

En paralelo a la conferencia virtual, Apple organizará un día especial para desarrolladores y estudiantes en Apple Park el 6 de junio para asistir a la keynote y los videos de State of the Union, junto con la comunidad on line. El espacio será limitado y se dará información para asistir en el sitio para desarrolladores de Apple y en la app.

Por tercer año consecutivo, Apple retará a los estudiantes de programación con el Swift Student Challenge. Swift Playgrounds es una app para el iPad y el Mac que enseña a programar con Swift. Este año, los estudiantes tendrán que crear un proyecto de app en Swift Playgrounds de libre elección y enviar sus creaciones antes del 25 de abril.