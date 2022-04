WhatsApp es, sin duda, la red social más popular en España y la aplicación de mensajería instantánea por excelencia. Precisamente esta popularidad la hace ser el objetivo de ataques de ciberdelincuentes. Para evitarlo, te mostramos cuáles son los errores más comunes en WhatsApp y que debes evitar para no tener problemas de seguridad.

Los errores más típicos

Los consejos que te mostramos van desde temas obvios como no entrar en enlaces de desconocidos hasta otros que no lo son tanto.

No abras enlaces de desconocidos

Es obvio, pero no está de más recordarlo, y es que, la gran mayoría de estafas que se realizan a través de WhatsApp es a través del método pishing, es decir, mediante enlaces maliciosos. Y es que, estas direcciones llevan a webs falsas que imitan a las de grandes marcas y en las que se promete regalos o promociones muy suculentas. Con ello, consiguen tus datos bancarios y/o personales.

Es por esto por lo que no debes entrar nunca a un enlace de un teléfono desconocido. Mira cómo está escrito el mensaje que te llega y si la dirección es larga.

No hables con desconocidos

Siguiendo con la línea de los enlaces, directamente no hables con números de desconocidos o personas que se hagan pasar por familiares o amigos. Y es que muchos delincuentes se hacen pasar por personas que conoces para acabar pidiéndote dinero. Normalmente, estos números suelen decir que necesitan el dinero con urgencia y que no pueden usar su número habitual y que por eso te avisa desde un número que no es el suyo. Te recomendamos que directamente no hables con esos números, preguntes a la persona que se hace pasar y bloquees el teléfono.

No actualizar

Otro de los agujeros por los que se suelen colar ciberataques es por los dispositivos que no se actualizan, ya que WhatsApp en sus cambios suelen añadir elementos de seguridad, por eso, te recomendamos que tengas siempre la última versión de WhatsApp y así aumentar al máximo la protección.