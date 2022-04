Bizum es, sin duda, el método de pago del momento. Actualmente, no solo particulares lo utilizan para realizar transferencias de dinero de forma instantánea y sin intereses, también hay muchos comercios que lo están implementando. Sin embargo, hay quien pide que WhatsApp incorpore, si no Bizum, una función similar para poder pagar directamente desde la aplicación. Lo que no saben, es que ya se puede mandar un Bizum desde WhatsApp con este "truco".

Para ello necesitas, como requisito fundamental, ser cliente de BBVA, ya que es la entidad que ha desarrollado este método, así como tener la aplicación descargada. Una vez tengamos cumplido esto, hay que ir a la app, concretamente a tu perfil de la misma, pulsar sobre "Hacer una operación" y pulsar sobre el logo de Bizum. De esta forma se queda registrado y validado, tanto el número de teléfono como la cuenta, para hacer las operaciones. Tras esto, hay que añadir el teclado del BBVA a tu teléfono. El proceso, aunque suene raro en primera instancia, es fácil de hacer. Simplemente hay que dirigirse a la configuración del teléfono, pulsar sobre teclados, después sobre "Gestionar teclados" o "Añadir teclados" y marcar la casilla de BBVA Cashup. Tras esto saldrá un mensaje con dos opciones, de las cuales habrá que pulsar "Activar". Ya puedes pagar por WhatsApp Una vez hecho este proceso, ya puedes pagar cuando quieras a través de WhatsApp. Para ello, simplemente, cuando desees enviar dinero, tendrás que cambiar el teclado, el cual se cambia en el icono que se encuentra al lado de los "emojis", y seleccionar BBVA Cashup. Tras esto, se introduce la cantidad y se señala el destinatario, el cual debe tener Bizum. Este "truco" sirve tanto para dispositivos Android como IOS.