Google Maps no es una de las aplicaciones que más datos requiere, pero lo cierto es que hay veces en las que lo necesitamos y ya no tenemos megas o no podemos usar nuestra conexión, como pasa cuando salimos de la UE.

Es justo en estas situaciones en las que más nos hace falta Google Maps, para que nos ayude a movernos por las ciudades o incluso por carretera si viajamos en coche, por lo que vamos a explicar cómo utilizarlo sin ni siquiera estar conectados a Internet. Trucos que no conocías de Google Maps Un truco muy sencillo y que en realidad es una opción que nos da Google Lo primero que hay que hacer es entrar en Google Maps con conexión y buscar la zona a la que vamos de viaje. Al encontrarla volvemos al buscador y escribimos “OK Maps”, lo que hace que el lugar que hemos buscado se seleccione de manera automática. Después le damos a descargar, una opción que suele aparecer en la parte inferior de la pantalla, tras lo cual ese mapa estará en la memoria del smartphone, siempre disponible aunque no haya conexión. A la hora de acceder a él solo hay que entrar en nuestro perfil de Google Maps y localizar la opción que se llama “Mapas sin conexión”, tras lo cual se nos abrirán todos los mapas que nos hemos bajado y elegimos el que necesitamos en ese momento. Google Maps añade rutas ecológicas para reducir el consumo de los vehículos No vamos a tener actualizaciones del tráfico Esta opción solo tiene un inconveniente y es que al no tener conexión no habrá actualizaciones del tráfico, las cuales son muy útiles, pues nos evitan muchos atascos. De todas maneras, si los queremos para ir por la ciudad caminando o en transporte público, lo usual cuando hacemos turismo, no pasa nada por perder esta opción, ya que no la vamos a necesitar. Google Maps nos ofrece la posibilidad de descargar sus mapas, lo que nos va a permitir orientarnos con ellos sin la necesidad de conectarnos a Internet, algo que nos irá muy bien cuando no tenemos datos o no podemos gastarlos si no estamos en la UE.