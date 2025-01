World of Tanks lanza una temporada especial de “Rambo” con un homenaje a la serie de acción

Los desarrolladores de ‘World of Tanks’ han anunciado el lanzamiento de una temporada especial cargada de adrenalina: el Pase de Batalla Especial: Rambo, inspirado en la mítica trilogía de ‘Rambo’. Esta nueva actualización, disponible del 16 al 30 de enero, básicamente nos invita a recuperar la acción y el coraje de John Rambo, una figura icónica del cine de acción.

Durante este período podrás desbloquear a los principales personajes de la trilogía, comenzando con el propio John Rambo, que se encuentra disponible en el panel de recompensas. Junto a él, podrás reclutar a otros personajes tan célebres como el sheriff Will Teasle, interpretado por Brian Dennehy, que fue un adversario implacable para el soldado. La temporada también permitirá acceder a personajes adicionales a través de recompensas, entre ellos, Marshall Murdock, el astuto agente de la CIA, y el coronel Trautman, mentor de Rambo en sus distintas luchas. Además, no podía faltar Co Bao, su valiente aliada, para añadir otro toque de heroísmo al evento.

Cada uno de estos personajes cuenta con su propia voz en off, permitiendo a los jugadores experimentar la acción con una sensación de autenticidad que refleja sus personalidades y estilos. No obstante, la recompensa más deseada de este evento es el tanque pesado de Rambo, una poderosa máquina de guerra que rinde homenaje al indomable personaje.

Este carro de combate está meticulosamente diseñado, con detalles de las películas, como la trampa de tronco en la parte trasera, el característico cuchillo y una ametralladora adornada con su bandana roja. El tanque también lleva inscripciones en sus laterales que recuerdan al guerrero, convirtiéndolo en un auténtico tributo al legado cinematográfico. Además del tanque, también podrás personalizar tus vehículos con elementos temáticos en 2D inspirados en la serie, como perfiles de color que evocan paisajes de las películas, como los bosques americanos, la jungla de Vietnam y los desiertos de Afganistán.

‘World of Tanks’ sigue siendo el primer juego de acción multijugador masivo online dedicado a la guerra de tanques, ofreciendo una experiencia de combate detallada y estratégica. Con más de 800 vehículos blindados de 11 naciones diferentes, el juego sigue cautivando a jugadores de todo el mundo con su precisión histórica y épicas batallas. Del 16 al 30 de enero este evento especial ofrece una nueva oportunidad para disfrutar de un contenido exclusivo con el estilo único del cine de acción.