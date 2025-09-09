iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, rendimiento excepcional y diseño que inspira

Apple ha revolucionado una vez más el mundo de la tecnología móvil con la presentación del iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, los modelos Pro más potentes y avanzados jamás creados por la firma

El iPhone 17 Pro y su hermano mayor, el iPhone 17 Pro Max, presentan una estructura unibody de aluminio aeroespacial Serie 7000 con acabado cepillado, desarrollada para maximizar la disipación térmica y el rendimiento sostenido. En su interior, una cámara de vapor diseñada por Apple y soldada con láser ayuda a dispersar el calor generado por el potente chip A19 Pro, permitiendo que el teléfono funcione a niveles máximos sin sobrecalentarse. Esta ingeniería avanzada también posibilita un espacio adicional para una batería más grande, resultando en la mejor duración de batería en la historia del iPhone, con hasta 50% de carga en apenas 20 minutos usando el nuevo adaptador dinámico de 40W. Las antenas integradas en el perímetro optimizan la conectividad inalámbrica al máximo nivel.

Experiencia visual y alta resistencia

Disponibles en pantallas Super Retina XDR de 6.3 y 6.9 pulgadas, los nuevos modelos incorporan Ceramic Shield 2 tanto en el frontal como en la parte trasera, ofreciendo una resistencia al rayado tres veces mayor y reflejos reducidos, además de cuatro veces más resistencia a las grietas en la parte trasera que modelos previos. La pantalla soporta tecnología ProMotion con hasta 120Hz, Always-On Display y un brillo máximo al aire libre de 3000 nits, el más alto visto en un iPhone, entregando imágenes vibrantes y nítidas en todo momento.

A19 Pro: El Chip

En el corazón del iPhone 17 Pro y Pro Max está el chip A19 Pro, el más rápido y eficiente creado por Apple para un iPhone. Con CPU de seis núcleos y GPU de seis núcleos equipados con aceleradores neuronales integrados, junto con un motor neuronal de 16 núcleos, el chip permite un rendimiento un 40% mejor que la generación anterior, ideal para videojuegos de alto nivel, edición de video y el uso de modelos de lenguaje local. Además, la integración del nuevo chip inalámbrico N1 habilita Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread, mejorando la conectividad y la experiencia de funciones como AirDrop y Hotspot Personal.

Sistema de cámaras fusion de nivel profesional

La fotografía alcanza una nueva dimensión con tres cámaras Fusion de 48 MP (principal, ultra ancha y un nuevo telefoto), que equivalen a tener ocho lentes profesionales en un solo dispositivo. Destaca el telefoto de cuarta generación con diseño tetraprismático que incrementa un 56% el tamaño del sensor para mejorar la nitidez y detalles, ofreciendo un zoom óptico de hasta 8x, el máximo en un iPhone hasta la fecha. La cámara frontal, con sensor cuadrado y resolución de hasta 18MP, introduce la función Center Stage para selfies y videollamadas con un campo de visión ampliado y grabación ultra estabilizada en 4K HDR, además de Dual Capture para grabar con ambas cámaras simultáneamente.

Capacidades de video de nivel pro

Con soporte para tecnologías avanzadas como Dolby Vision HDR, grabación a 4K a 120 fps, ProRes Log, ACES y nuevas funciones exclusivas como ProRes RAW, Log 2 y genlock, estos modelos están diseñados para cineastas profesionales y creadores de contenido que requieren sincronización precisa y calidad audiovisual brillante. Estas características están respaldadas por colaboraciones con Blackmagic Design y software líder en edición.

Conectividad eSIM y ampliación de batería

Los modelos con eSIM, disponibles en mercados selectos, prescinden de la tarjeta SIM física permitiendo un diseño interno más eficiente y el beneficio de hasta dos horas adicionales de reproducción de video. La tecnología eSIM mejora la seguridad, evita la pérdida física de la SIM y facilita la gestión de múltiples líneas y roaming internacional con más de 500 operadores compatibles.

iOS 26: Inteligencia Apple

La nueva versión del sistema operativo, iOS 26, complementa el hardware con un diseño expresivo basado en Liquid Glass y potentes funciones de Apple Intelligence, que incluyen traducción en vivo de texto y audio, mejoras en búsqueda visual desde pantallas capturadas y un modelo de inteligencia artificial local para privacidad y uso offline. Además, incorpora nuevas herramientas de filtrado de llamadas, mejoras en CarPlay, Apple Music, Mapas y Wallet, y lanza la nueva app Apple Games para centralizar la experiencia gamer.

Accesorios sostenibles

Apple presenta nuevas carcasas TechWoven, Clear y de silicona, junto a una innovadora correa crossbody fabricada con hilo 100% reciclado, diseñadas para comodidad, protección y estilo, con múltiples opciones de color para personalizar cada iPhone 17 Pro.

Compromiso ambiental

En línea con su plan Apple 2030 de neutralidad de carbono, los nuevos iPhone están fabricados con un 30% de materiales reciclados, incluyendo cobalto y oro reciclados en sus componentes internos. Además, utilizan un 40% de electricidad renovable en su producción y cuentan con embalajes 100% reciclables, asegurando durabilidad, reparabilidad y eficiencia energética, reflejando el compromiso de Apple con un futuro más sostenible.

Disponibilidad y colores

Los iPhone 17 Pro y 17 Pro Max estarán disponibles en acabados Deep Blue, Cosmic Orange y Silver, con pedidos anticipados a partir del 12 de septiembre y lanzamiento oficial el 19 de septiembre, marcando un hito en innovación y sofisticación para usuarios exigentes que buscan potencia y creatividad.

Los precios para España no se han ofrecido todavia, los actualizaremos en cuanto se ofrezcan.

