Tecnología
EmpoderaLIVE 2025 aterriza en Málaga: referentes globales se dan cita para repensar el uso ético de la tecnología
Este evento reunirá a las mujeres más influyentes del mundo de la tecnología, buscando promover una ciudadanía digital consciente, crítica y con poder de decisión
Málaga se convierte esta semana en el epicentro global de la innovación social con la llegada de EmpoderaLIVE 2025, el evento de referencia internacional que desde hace casi dos décadas impulsa la Fundación Cibervoluntarios. La 17ª edición, que se celebra los días 7 y 8 de octubre en el Teatro Echegaray, se presenta bajo el lema “Soberanía Digital Ciudadana: Hackeando los retos globales”, una llamada a la acción colectiva frente a los desafíos tecnológicos, sociales y democráticos que atraviesa el mundo.
Durante dos jornadas, el evento reunirá a líderes, activistas, tecnólogos y pensadores globales que ya están demostrando cómo la tecnología puede usarse para transformar positivamente la sociedad. El objetivo: promover una ciudadanía digital consciente, crítica y con poder de decisión sobre las herramientas digitales que usa a diario.
“Estamos en un punto de inflexión: los grandes retos globales requieren una respuesta colectiva y tecnológica desde la defensa de los derechos humanos”, señala Yolanda Rueda, presidenta de la Fundación Cibervoluntarios, malagueña y una de las voces más activas en el impulso de la innovación social desde el sur de Europa.
Las mujeres más influyentes según Forbes
Durante dos jornadas, EmpoderaLIVE 2025 reunirá a referentes mundiales del uso ético y transformador de la tecnología, incluyendo representantes de Naciones Unidas, expertas destacadas por Forbes y líderes de proyectos sociales de impacto global.
Entre los ponentes confirmados están:
- Gabriela Chang y Jori Armbruster, creadores de EthicHub (blockchain para agricultores).
- Solana Larsen, editora del Informe de Salud de Internet de Mozilla.
- Raúl Magallón Rosa, investigador en desinformación y medios.
- Virginia Balseiro, experta en descentralización web.
- Melissa Muñoz, impulsora de la estrategia nacional de IA de República Dominicana.
