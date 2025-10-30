Novedades
Vampire Survivors y Balatro unen fuerzas para quedarse con todo tu tiempo libre
Dos de los títulos independientes más famosos de los últimos tiempos unen fuerzas en un nuevo paquete de contenido gratuito para ‘Vampire Survivors’, que traslada los elementos aleatorios de ‘Balatro’ al mundo de Poncle, modificando ligeramente las reglas del juego de supervivencia. En este sentido, la principal novedad es un sistema de cartas que, al conseguir la combinación correcta, permite aumentar drásticamente las puntuaciones, así como el daño que se inflige a los enemigos.
Combinación ganadora
‘Vampire Survivors: Ante Chamber’ también añade cuatro nuevos personajes (Jimbo, Canio, Chicot y Perkeo), cuatro armas con sus respectivas evoluciones (Infernolatro, Gros Michel, Fibonacci Seltzer y Celestial Booster) y el nuevo escenario Ante Chamber, una versión extradimensional de la interfaz de usuario de ‘Balatro’. En esta área el jugador combate contra enemigos en una representación del hogar de Jimbo acompañado por un nuevo aliado, el Outer Saboteur, un pequeño compañero que roba tus monedas para lanzárselas a los enemigos.
¿Qué son las Survarots?
Las Survarots son una nueva forma de aumentar tu poder y todos los personajes de ‘Ante Chamber’ las pueden usar. Se parecen vagamente a las cartas Arcanas, pero están tematizadas con los personajes de ‘Vampire Survivors’ y otorgan diferentes tipos de bonificaciones. Esta mecánica estará disponible primero en ‘Ante Chamber’ y más tarde llegará al juego base, así que mantén los ojos abiertos.
Junto con el lanzamiento de ‘Ante Chamber’, Poncle habilita un modo cooperativo en línea para su juego, donde hasta cuatro jugadores podrán completar los niveles disponibles y el contenido compartido en la sesión dependerá de lo que tenga instalado cada participante.
Actualización importante para Vampire Survivors
Plataformas y disponibilidad
En resumen, todas las novedades ya están disponibles en Steam, PlayStation, iOS y Android; en Nintendo Switch y Epic Games Store llegarán el 31 de octubre. En móviles, el cooperativo en línea se activará más adelante. Para terminar, destacar que ‘Ante Chamber’ es un paquete totalmente gratuito en todas las plataformas.
