Xbox Game Pass para noviembre trae The Crew Motorfest, Marvel Cosmic Invasion y mucho más
Consulta todos los juegos que llegarán al servicio de Microsoft en noviembre y descubre también cuales abandonan el catálogo este mes
Alberto Yañez - Elsotanoperdido
Xbox España ha revelado la lista de juegos que se añadirán a Xbox Game Pass en noviembre y principios de diciembre. Hasta nueve juegos se incorporarán al catálogo repartidos entre los diferentes niveles de suscripción Premium y Ultimate, además de PC Game Pass.
Entre los nombres que más llaman la atención se encuentra ‘The Crew Motorfest’, un adictivo juego de carreras de Ubisoft que sigue manteniéndose vigente gracias a su ritmo de actualizaciones. Otro de los títulos importantes de la lista es ‘Marvel Cosmic Invasion’, que se lanzará el 1 de diciembre y estará disponible directamente en Game Pass Ultimate y PC Game Pass. Otra novedad de este mes es la llegada de ‘Fortnite Crew’ como incentivo incluido para los suscriptores de la modalidad Ultimate con pase de batalla, 1.000 V-Bucks al mes y Rocket Pass Premium en ‘Rocket League’.
En contrapartida a las incorporaciones al catálogo de este mes, Microsoft también revela los juegos que abandonarán el servicio el 30 de noviembre, entre los que se incluyen ‘Lords of the Fallen’ y ‘Octopath Traveler II’. Lo revisamos en su totalidad con fechas, plataformas y niveles de suscripción.
¿Qué incluye Xbox Game Pass en noviembre?
Ultimate, Premium y PC Game Pass
‘Banishers: Ghosts of New Eden’ (nube, PC y Xbox Series X|S) – 25 de noviembre
‘Kill It With Fire! 2’ (nube, consola y PC) – 25 de noviembre
‘Lost Records: Bloom & Rage’ (nube, PC y Xbox Series X|S) – 2 de diciembre
Ultimate y PC Game Pass
‘Moonlighter 2: The Endless Vault’ (PC) – 19 de noviembre (día uno)
‘Monsters are Coming! Rock & Road’ (Portátiles y PC) – 20 de noviembre
‘The Crew Motorfest’ (nube, consola y PC) – 20 de noviembre
‘Marvel Cosmic Invasion’ (nube, consola, portátil, PC) – 1 de diciembre (día uno)
Game Pass Premium
‘Kulebra and the Souls of Limbo’ (nube, consola y PC) – 19 de noviembre
‘Revenge of the Savage Planet’ (nube, PC y Xbox Series X|S) – 19 de noviembre
‘The Crew Motorfest’ – Ubisoft
Expansiones y bonificaciones en Xbox Game Pass
Paquete ‘The First Descendant Assemble’ (nube y Xbox Series X|S) - disponible
‘Assassin's Creed Mirage: Guardian Pack’ (nube, consola y PC) - disponible
Dejan Game Pass en noviembre
Lamentablemente, debido al carácter rotatorio del sistema, además de la llegada de nuevos títulos también se ha anunciado la lista de juegos que abandonan Xbox Game Pass este mes. Consulta la lista a continuación.
Salida el 30 de noviembre
‘Barbie Project Friendship’ (nube, consola y PC)
‘Lords of the Fallen’ (nube, consola y PC)
‘Octopath Traveler’ (nube, consola y PC)
‘Octopath Traveler II’ (nube, consola y PC)
‘Octopath Traveler II’ – Square Enix
‘SteamWorld Build’ (nube, consola y PC)
¿Qué te parecen las incorporaciones a Xbox Game Pass para las próximas semanas? ¿Quizá antes tienes que terminar alguno de los que dejarán el catálogo a finales de mes?
