La expansión A Safehouse in the Hills de GTA Online desata una teoría que lo conecta con GTA 6

A Safehouse in the Hills', el nuevo contenido de ‘GTA Online’, llegó el 10 de diciembre de 2025 y trajo de regreso a Michael De Santa, uno de los tres protagonistas de ‘GTA V’, alimentando teorías sobre posibles conexiones narrativas con el próximo ‘GTA 6’. Por suerte, has llegado al lugar correcto, porque desde ahora deshilachamos cada especulación y le damos contexto.

Las mansiones son para los elegidos

Además de añadir lujosas mansiones y una batería de contenido al modo online, su hilo de misiones parece sugerir, en el tramo final, que podríamos estar ante un reencuentro con un personaje muy conocido de ‘GTA V’. Pero tranquilidad, porque hablamos de interpretaciones de los jugadores, no de un anuncio oficial ni nada por el estilo.

GTA / .

Disponible de forma gratuita para los jugadores de ‘GTA Online’, el contenido que cierra la temporada trae de vuelta a Michael y Amanda De Santa con apariciones especiales, algo que no ocurría desde hace años. La actualización permite comprar propiedades en las colinas de Los Santos e incluye una nueva cadena de misiones con Michael y Amanda. Esto ha levantado teorías a raíz de una línea concreta sobre el futuro de la familia De Santa, interpretada como una posible pista. No se trataría de nada raro, porque Rockstar suele incorporar pequeños detalles que posteriormente suelen tener mayor trascendencia.

¿Qué personaje de GTA V podría aparecer en GTA 6?

Las principales teorías giran en torno a Jimmy De Santa, el hijo de Michael. En una de las escenas de 'A Safehouse in the Hills', Amanda comenta que la pareja está atravesando una nueva etapa y que su hijo, por fin, se va de casa. Además, algunos jugadores reportan mensajes de texto atribuidos a Jimmy en los que afirma que se traslada fuera del estado. La interacción no aparece para todo el mundo, así que podría tratarse de un fallo, de algo recortado o de un detalle que salta bajo ciertas condiciones. Aun así, ha sido suficiente para alimentar la especulación.

¿Jimmy se traslada a Vice City?

Teniendo en cuenta que ‘GTA 6’ se ambientará en Vice City y en el estado ficticio de Leonida, hay muchas posibilidades de que Jimmy se haya marchado en esa dirección. Es una deducción, claro, pero encaja con la línea oficial del juego. Además, Rockstar ha recuperado personajes secundarios en entregas posteriores más de una vez. Ahí tienes a Packie McReary, que apareció en ‘GTA IV’ y luego volvió a dejarse ver en ‘GTA V’. Dicho esto, una cosa es que sea posible y otra que sea algo real.

Hasta la fecha, no hay confirmación oficial de que Jimmy De Santa vaya a estar en ‘GTA 6’. Aun así, la combinación de los diálogos, el momento elegido para publicar este contenido y ese mensaje que lo sitúa “fuera del estado” ha sido suficiente para que los jugadores articulen una teoría plausible.

¿Cuándo se lanzará GTA 6?

‘GTA 6’ se lanzará el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S con una historia protagonizada por Jason y Lucía. Según la descripción oficial, ambos se ven atrapados en una conspiración criminal tras un golpe que sale mal y a partir de ahí, toca tirar hacia delante juntos si quieren salir vivos de semejante lío.