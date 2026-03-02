Claude, la IA de Anthropic, sufre una caída mundial tras el veto militar de Trump.

Claude, el modelo de inteligencia artificial de Anthropic, ha sufrido este lunes una caída que afecta a su servicio a nivel mundial.

La start-up estadounidense, que compite de tu a tu con OpenAI, la desarrolladora de ChatGPT, lo ha confirmado en una notificación publicada en su página web en la que advierte de "errores frecuentes".

"Hemos identificado que la API de Claude funciona según lo previsto. Los problemas que estamos observando están relacionados con Claude.ai y con las rutas de inicio y cierre de sesión", reza la última actualización de su publicación.

Esa elevada tasa de errores en el servicio de IA generativa está afectando a cada vez más usuarios. El portal Downdetector, especializado en rastrear fallos en el funcionamiento de la red, recopilaba sobre las 13 horas un total de 1.854 incidentes reportados por los usuarios.

Polémica militar en EEUU

El fallo de Claude llega menos de tres días después que el presidente estadounidense Donald Trump vetase el uso de Anthropic en la administración pública y en el Ejército, una reacción que tomó en represalia por negativa de la compañía a dejar que el Pentágono pueda utilizar su IA para la vigilancia social masiva y para la creación de armas autónomas.

El presidente de EEUU y su secretario de Defensa, Donald Trump y Pete Hegseth respectivamente / Europa Press/Contacto/Yuri Gripas - Pool via CNP

Claude es, por ahora, el único modelo de IA que el Ejército de Estados Unidos utiliza para gestionar su información clasificada. Tras la oposición de Anthropic, el Departamento de Defensa que encabeza Pete Hegseth ha cerrado acuerdos con otros proveedores menos críticos como OpenAI.

Noticias relacionadas

Aun así, las tropas estadounidenses utilizaron Claude para preparar la operación militar que EEUU e Israel lanzaron el pasado viernes contra Irán, un golpe con el que lograron decapitar al régimen de los ayatolás al asesinar a su líder supremo, Alí Jamenei. Anteriormente, el Pentágono ya había utilizado Claude para el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.