Project Rabbit se inspira en Alicia en el País de las Maravillas para crear un soulslike de extracción

El estudio surcoreano NovaFlare ha presentado su primer juego, que bajo el título provisional ‘Project Rabbit’, ya cuenta con un tráiler de presentación donde se muestran algunos fragmentos de su jugabilidad, que lo sitúan dentro del género soulslike. El título toma como punto de partida el mundo de ‘Alicia en el País de las Maravillas’, aunque parece llevarlo hacia una fantasía oscura con elementos occidentales y orientales.

Un cuento más oscuro

Por esa mezcla de cuento oscuro, fantasía siniestra y duros combates, ‘Project Rabbit’ puede resultar interesante para los seguidores de ‘American McGee’s Alice’ y de los juegos de rol de acción popularizados por FromSoftware, aunque sus mecánicas de extracción le dan un matiz propio dentro del género. Dado su imaginario literario y tono oscuro, también puede recordar a ‘Lies of P’, otro título del mismo género que tomó como base una fábula clásica y logró una recepción muy positiva entre crítica y público.

Project Rabbit / .

Pese a ser su primer proyecto, la empresa quiere arriesgarse con un exigente RPG de acción que incorpora mecánicas de extracción tomando elementos de títulos centrados en el botín, el riesgo y la supervivencia. Será posible adentrarse en el Abismo del Tiempo en solitario o con compañeros, reunir recursos y tesoros, y salir con vida para conservar todo lo conseguido durante la partida, haciendo frente tanto a monstruos como a otros rivales.

Requisitos provisionales en PC

La página oficial del juego ya muestra sus requisitos para PC, aunque conviene tomarlos con cautela porque podrían cambiar con el paso de los meses. No obstante, la desarrolladora recomienda al menos un procesador Intel Core i7-8700 y una tarjeta gráfica RTX 2060, mientras que la RTX 3070 aparece como configuración recomendada. También se requieren 20 GB de espacio libre en el disco duro.

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Video de YouTube sobre el tema.

Por ahora, ‘Project Rabbit’ solo aparece anunciado para PC y no hay versiones de consola confirmadas. La ficha de producto tampoco incluye una fecha de lanzamiento, aunque sí indica textos en español. A falta de más detalles, la nueva casa de desarrollo podría aprovechar alguno de los eventos previstos para las próximas semanas para ampliar la información sobre el proyecto.