Conferencia anual
Apple presenta hoy todas sus novedades en IA: sigue aquí la WWDC 2026 en directo
El gigante tecnológico anunciará iOS 27, el nuevo sistema operativo de iPhone, iPad, Mac y otros dispositivos, así como un rediseño de Siri potenciado gracias a los modelos de inteligencia artificial de Google y OpenAI
Apple da hoy el pistoletazo de salida a la WWDC 2026, su esperada conferencia mundial de desarrolladores en las que el gigante tecnológico presenta todas sus novedades en software.
La 'keynote' que arranca este lunes será la última de Tim Cook como director ejecutivo de la icónica marca de la manzana mordida. El actual jefe de hardware de la firma, John Ternus, ocupará su lugar el próximo septiembre.
Aquí puedes seguir en directo la conferencia:
Nuevo Siri
Sin embargo, todos los ojos estarán puestos en la esperada nueva versión de Siri, el asistente virtual integrado a sus productos. Apple anunció en 2024 que utilizaría la inteligencia artificial para potenciar su mayordomo digital, pero el cambio nunca llegó. La empresa se había quedado atrás en la frenética carrera por el dominio de esta tecnología.
Ahora, y gracias a acuerdos estratégicos con Google y OpenAI —creadora de ChatGPT—, Apple ha rediseñado Siri para vitaminarlo con IA. El nuevo asistente podrá interactuar con el usuario como un chatbot, pero también entender el contexto de lo que aparece en pantalla u operar como un agente que ejecuta acciones dentro de las aplicaciones.
Sigue la presentación en directo
A partir de las 19:00 de la tarde (hora española), la segunda compañía más valiosa del planeta inaugurará una conferencia que se alargará hasta el jueves y en la que también presentará iOS 27, la última actualización del sistema operativo que es el corazón de productos como los móviles iPhone, las tabletas iPad o los ordenadores Mac. Esa versión seguirá transformando la experiencia de los usuarios con sus dispositivos gracias a una mayor integración de la IA.
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