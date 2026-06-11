Crimson Desert alcanza los 6 millones de copias y lo celebra preparando nuevo contenido

Desde las oficinas centrales de Pearl Abyss han anunciado que su videojuego de acción y aventura en mundo abierto ‘Crimson Desert’ ha superado los 6 millones de copias vendidas, un nuevo récord para el juego que desde su publicación en marzo de este año no ha dejado de sumar jugadores.

“Estamos sinceramente agradecidos a los jugadores de todo el mundo por ayudar a ‘Crimson Desert’ a alcanzar un resultado tan relevante en el mercado global a pesar de tratarse de una nueva propiedad intelectual”, afirma Jin-young Heo, CEO de Pearl Abyss. “Para ofrecer experiencias cada vez más satisfactorias y de mayor calidad, Pearl Abyss seguirá avanzando y asumiendo nuevos retos”.

Seis millones en 83 días

Es innegable que el juego ha demostrado un buen ritmo de ventas desde su lanzamiento, además de recibir una cálida respuesta en mercados de todo el mundo. Tanto que el título vendió 2 millones de copias durante su primer día y superó los 5 millones en menos de un mes, antes de alcanzar los 6 millones en tan solo 83 días. Se trata de un registro inédito para un título para un solo jugador desarrollado en Corea.

Estos datos resultan más llamativos si cabe, porque ‘Crimson Desert’ es una nueva propiedad intelectual que ha alcanzado esa barrera dentro de un sector tradicionalmente copado por franquicias consolidadas. En Estados Unidos, Circana, consultora especializada en análisis de consumo y seguimiento de ventas, sitúa a ‘Crimson Desert’ como el segundo videojuego más vendido en lo que va de 2026.

Crimson Desert / .

Mejoras para el verano

La casa de entretenimiento acompañará estas ventas con nuevos contenidos, puesto que entre junio y septiembre llegará una nueva tanda de contenidos y mejoras de forma gradual, entre ellas, se confirman cambios en la historia, más contenido de combate, guardado cruzado entre PC, PlayStation y Xbox, sin olvidar las correspondientes mejoras de calidad de vida.

La desarrolladora también ha confirmado que trabaja en contenido descargable, aunque los detalles se darán a conocer más adelante. La compañía prepara así nuevas formas de ampliar las posibilidades de su éxito de acción y aventura en mundo abierto que combina una narrativa de corte cinematográfico y combates intensos alrededor de los Greymanes y su misión.

Vídeo de YouTube sobre un tema interesante.

Hacer vida en Pywel

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En esta aventura, los jugadores recorren el hermoso y brutal continente de Pywel mientras afrontan conflictos e historias épicas junto a Kliff, líder de los Greymanes, en un viaje pensado para dar continuidad al universo del juego. ‘Crimson Desert’ está disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Epic Games Store y Mac.