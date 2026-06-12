Registrado en Downdetector
Instagram y Facebook caen: reportan fallos en España y otros países
Las redes, según estos reportes, presentan varios errores de carga, entre ellos problemas para iniciar sesión
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Las redes sociales de Meta Instagram y Facebook están experimentando este viernes problemas en España, desde aproximadamente las 15:30 horas, aunque la incidencia se ha ampliado también a otros países.
Así lo indican los usuarios, que están reportando fallos en Downdetector, servicio que a través de su web sigue el rastro mundial digital. La aplicación WhatsApp también ha registrado incidencias durante este viernes al mediodía.
Las redes, según estos reportes, presentan varios errores de carga, entre ellos problemas para iniciar sesión
- Cambios en la ZBE de Málaga: el TSJA anula que solo se pueda multar a matrículas de fuera de Málaga
- Leticia Fernández, la mejor nota de Selectividad 2026 en Málaga con un 13,98: 'Lo he dado todo por la carrera de mis sueños
- UD Almería-Málaga CF, final del play off de ascenso a Primera División: fechas y horarios
- El precio de la felicidad en Málaga: este es el sueldo que hace falta para ser feliz en la ciudad
- El pueblo de Málaga que acaba de abrir sus tres parques de agua gratuitos con chorros, cañones y juegos: ubicación y horarios de las atracciones
- El Málaga CF elimina a Las Palmas y jugará la final por el ascenso a Primera División (1-1)
- La pedanía malagueña de solo 300 habitantes que celebra este domingo su Día del Pan Cateto con degustaciones, música en directo y paella a un euro: horario, programación y ubicación
- Fallece Ignacio A. Castillo, periodista de La Opinión de Málaga, pregonero de la Semana Santa y amigo