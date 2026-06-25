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Microsoft sube el precio de sus consolas Xbox

El incremento será de 100 dólares en el caso de los modelos de 512 gigabytes y 150 dólares para los de 1 terabyte

El logo de Microsoft en una de sus sedes.

El logo de Microsoft en una de sus sedes. / EP

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EFE

Nueva York

El gigante tecnológico Microsoft anunció este jueves que subirá el precio de sus consolas Xbox debido al encarecimiento de sus componentes, horas después de que Apple informara de un incremento en los precios de sus dispositivos.

A partir del 1 de agosto de este año, el precio de estas consolas aumentará en todo el mundo 100 dólares en el caso de los modelos de 512 gigabytes y 150 dólares para los de 1 terabyte. El pasado octubre, la empresa ya incrementó en Estados Unidos el precio de la Xbox entre 20 y 70 dólares.

"Esperábamos que no fuera necesario otro aumento y hemos dedicado los últimos meses a analizar opciones con nuestros proveedores. Lamentablemente, los precios del almacenamiento y la memoria de las consolas se han multiplicado por más de 2,5 y prevemos que se dupliquen de nuevo para el otoño de 2027", explicó la empresa en un comunicado.

Según la compañía, la industria de la electrónica está lidiando con una "crisis de componentes" que repercute especialmente en las consolas, pues a diferencia de los teléfonos o los ordenadores, estas "no suelen venderse con margen de beneficio, sino por menos de su coste de fabricación". Tras el anuncio, las acciones de la tecnológica caían un 2% en la bolsa de Wall Street.

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El encarecimiento de la memoria y el almacenamiento se ha intensificado en los últimos meses debido a que las empresas de inteligencia artificial están adquiriendo masivamente memoria RAM y unidades SSD para los centros de datos que alimentan sus modelos.

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