´Pokémon: Let´s Go, Pikachu!´ y ´Pokémon: Let´s Go, Eevee!´: nuevos detalles revelados

The Pokémon Company International ha desvelado nuevos detalles de 'Pokémon: Let's Go, Pikachu!' y 'Pokémon: Let's Go, Eevee!', las dos nuevas entregas para la híbrida de Nintendo con las que la compañía quiere ampliar su abanico de productos y llegar a jugadores de todo tipo. Como ya se anunció, ambas entregas ofrecerán una nueva aventura en una región ya conocida, e incluirán funciones y controles más intuitivos, similares a los del famoso 'Pokémon GO'.

'Let's Go, Pikachu!' y 'Let's Go, Eevee!' incluirán una serie de Pokémon exclusivos para cada versión. Con la edición Pikachu los Entrenadores podrán capturar Pokémon como Oddish, Sandshrew o Growlithe, mientras que en la versión Eevee será posible encontrar especies tales como Bellsprout, Vulpix o Meowth. A diferencia de los Pokémon normales, tanto Pikachu como Eevee no les interesará evolucionar, prefieren permanecer fuera de su Poké Ball y acompañarte durante la aventura. Podrás hacer buenas migas con él y acariciarlo, darle de comer o incluso hacerle cosquillas. No solo eso, sino que también podrás ponerles una amplia gama de conjuntos y accesorios.

Durante la aventura por la región de Kanto, nos encontraremos con viejos conocidos. El Profesor Oak regresa para presentarnos la Pokédex: una enciclopedia de tecnología punta que registra datos de toda nueva especie capturada en el juego. Del mismo modo habrá que combatir contra los Líderes de Gimnasio de Kanto, entre los que figuran personajes como Brock, ubicado en el Gimnasio de Ciudad Plateada, o Misty, que no dudará en esperarnos en el de Ciudad Celeste. Recuerda, los Entrenadores que aparecen durante la partida no serán los únicos dispuestos a enfrentarse a ti, ya que podrás conectarte con otros jugadores en línea o a través de la comunicación local inalámbrica entre consolas Nintendo. También podrás intercambiar Pokémon con ellos mediante las funciones de comunicación y completar la Pokédex.



Explora el mundo de Pokémon: Let's Go, Pikachu! y Pokémon: Let's Go, Eevee!

Por último, y como ya se confirmó, hasta dos personas podrán jugar compartiendo la misma consola. Bastará con agitar el segundo Joy-Con para que un amigo se una a ti en el juego. Ir juntos de aventura conlleva varias ventajas, como que resulte más fácil capturar Pokémon y se pueda combatir en equipo contra los Entrenadores más duros de pelar. 'Pokémon: Let's Go, Pikachu!' y 'Pokémon: Let's Go, Eevee!' se lanzarán de forma exclusiva para Nintendo Switch el 16 de noviembre de 2018.

