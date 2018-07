´Call of Duty: Black Ops 4´ estrena tráiler con el modo Zombies

Activision continúa ampliando detalles de ´Call of Duty: Black Ops 4´. En esta ocasión le llega el turno al conocido modo Zombies, que estrena tráiler y presenta al elenco de protagonistas. Scarlett Rhodes quiere resolver la misteriosa desaparición de su excéntrico padre. Con la ayuda de tres leales proscritos, tendrá que luchar contra oleadas de no muertos y descubrir una reliquia cuyo poder es una amenaza para toda la humanidad. Hasta la fecha, se han confirmado tres escenarios: IX, Voyage of Despair y Blood of the Dead, cada uno de ellos ambientado en diferentes lugares.

Según apuntan desde la desarrolladora, también incluye el sistema de juego más personalizable hasta la fecha, nuevos sistemas para crear y completar desafíos de la comunidad, así como sistemas sociales diseñados para conectar jugadores. La modalidad reintroduce niveles de dificultad y un tutorial de juego para que los novatos puedan conocer los secretos del universo Zombi. Además, cuenta con Zombie Rush, un nuevo modo que presenta nuevos desafíos para los veteranos, al tiempo que ofrece un nuevo ritmo para los recién llegados.

´Black Ops 4´ regresa el 12 de octubre con la promesa de ofrecer una experiencia de combate completa, intensa y sólida. La entrega de este año no tendrá campaña, pero lo suplirá con un modo Battle Royale multitudinario llamado Blackout con personajes y ubicaciones recogidos de los cuatro títulos de la serie desarrollada por Treyarch. Algo que no variará es su vertiente multijugador, que combinará los ingredientes necesarios para mantener a los seguidores más ávidos de la franquicia dentro del barco, con Especialistas nuevos y recurrentes, cada uno con sus propias armas, equipos y estilos de juego. A continuación, puedes echar un vistazo al video.

Más información en elsotanoperdido.com