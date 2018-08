´Life is Strange 2´ estrena su primer avance en vídeo

Aunque por desgracia todavía habrá que esperar unos días para conocer los detalles de la nueva entrega de la serie 'Life is Strange', la desarrolladora ha compartido un avance de la historia del juego, que contará con 5 episodios que creados por los desarrolladores del 'Life is Strange' original.

"Hoy os anunciamos que presentaremos Life is Strange 2 al mundo el 20 de agosto, justo antes de la Gamescom. Disfruta de una nueva aventura del universo Life is Strange que consolidará a la serie como una nueva forma de contar historias que seguirá proporcionando aventuras narrativas cautivadoras durante muchos años.", comenta una nota difundida por la desarrolladora francesa. Por otro lado, los interesados en el universo del juego, tienen una oportunidad perfecta para hacerse con 'Las increíbles aventuras de Captain Spirit' de forma gratuita. Se trata de una demo narrativa ambientada en el universo de 'Life Is Strange' disponible en los bazares digitales de Xbox One, PlayStation 4 y PC Windows. La obra responde a una historia original independiente ambientada en el universo creado por Dontnot y no solo supone los primeros pasos hacia el mundo de 'Life Is Strange 2', sino que también enlaza con la nueva historia y personajes de la secuela. El juego es totalmente gratis y la editora promete que no se necesitan compras adicionales para disfrutar de la experiencia completa.

'Las increíbles aventuras de Captain Spirit' nos presenta a Chris, un niño de nueve años normal y corriente que perdió recientemente a su madre. Bastante imaginativo, el chico sueña con convertirse en un superhéroe conocido como "Captain Spirit", combinando ficción y realidad mientras intenta lidiar con los acontecimientos de la vida de un niño de su edad. Por último, mencionar que la demo cuenta con una duración aproximada de 2 horas y presenta un lenguaje y temática dirigida a un público adulto. El primer episodio de 'Life is Strange 2' se lanzará en Xbox One, PlayStation 4 y PC Windows el 27 de septiembre de 2018.

