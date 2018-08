´Life Is Strange 2´ anuncia su fecha de lanzamiento

Aunque al anuncio de la secuela de ´Life Is Strange´, la particular apuesta de Dontnod Entertainment y Square Enix marcada por un guion brillante; la personalidad de sus protagonistas que pusieron sobre la mesa temáticas poco antes vistas dentro del entretenimiento digital; y una jugabilidad propia, se producía hace meses, ha sido en la cita más importante de la industria del videojuego en el viejo continente cuando se ha presentado oficialmente ´Life Is Strange 2´.

Para ir abriendo la nueva entrega, que como en el original recibe un formato por capítulos, estrenará el primero de sus cinco episodios el 27 de septiembre para Xbox One, PlayStation 4 y PC. Este primer contacto nos descubre la historia de los hermanos Sean y Daniel Diaz, de 16 y 9 años, que se ven obligados a huir de su casa en las afueras de Seattle tras un trágico incidente que cambiará sus vidas para siempre. Por temor a la policía, Sean toma la dura decisión de llevarse a su hermano a Puerto Lobos, en México. La vida en la carretera es dura, y los dos hermanos tendrán que tomar decisiones complicadas mientras se arman de valor para seguir adelante en un viaje que pondrá a prueba sus lazos de hermandad. Como se puede deducir de la información y el video de presentación, todo está por estrenar: nuevos personajes, nuevas localizaciones, opciones de jugabilidad y un nuevo poder por descubrir.

"Estamos encantados de presentar ´Life Is Strange 2´, uno de nuestros lanzamientos más importantes de este año. Tras el éxito del juego original, siempre hemos sabido que supondría un gran reto crear una secuela que esté a la altura del primer juego", explicaba en la presentacion Jon Brooke, vicepresidente de marketing europeo en Square Enix External Studios. "Estamos convencidos de que los miembros del equipo de gran talento de DONTNOD, que han trabajado codo con codo con el personal de Square Enix External Studios, se han superado a sí mismos". Ahora te dejamos con el video de presentación del juego y un extenso gameplay para los aficionados a la serie.