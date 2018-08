´Yakuza Kiwami 2´: SEGA mejora uno de sus grandes clásicos modernos con sello japonés

Históricamente SEGA nos ha mantenido pendientes de la serie ´Yakuza´. Siempre ha actuado más o menos en los mismos términos: publicando durante años y con mucho retraso las versiones occidentales, y dejándosepor el camino algunas producciones paralelas confinadas a suelo japonés. Pero la compañía ubicada en Tokyo ha tomado conciencia de la expectación que actualmente genera el formato, también, en Occidente. En algo menos de dos años, el público europeo ha visto como llegaba a las tiendas ´Yakuza 0´, una excelente obra donde podemos conocer de primera mano los orígenes de Kazuma Kiryu. También se estrenaba en el viejo continente el regreso del primer título de la marca con ´Yakuza Kiwami´; poco después debutaba el último episodio de la serie, ´Yakuza 6: The Song of Life´ y, a partir de esta semana podemos contar con ´Yakuza Kiwami 2´, una nueva versión de la segunda aventura de Kazuma Kiryu. Con semejante póquer de ases SEGA se marca otro importante esfuerzo para terminar de popularizar y asentar definitivamente la franquicia en occidente.



Doce años nos son suficientes para perder la fuerza



El juego llega a nuestro mercado unos meses después de su estreno en Japón. Pero si consideramos el tiempo transcurrido con respecto a los demás lanzamientos de la franquicia, éste es uno de los capítulos que ha llegado más rápido desde el otro lado del globo. Para ir dejando claro algunos elementos vitales de la producción, hay que anteponer que ´Yakuza Kiwami 2´ es una remasterización ampliada del original. Esto quiere decir que toda la historia e inspiración se recolecta directamente de ´Yakuza 2´. El original lanzado en 2006 para PlayStation 2 ha visto como se ha reconstruido su aspecto físico gracias al Dragon Engine, un nuevo motor gráfico, el mismo que aporta vida y robustez a ´Yakuza 6: The Song of Life´. Pero nos detenemos aquí y retrocedemos hasta el intervalo de tiempo que se ocupa de lo ocurrido poco después de finalizar el primer juego. La historia transcurre entre las ciudades de Kamurocho y Sotenbori. Para quienes jugaron ´Yakuza 0´, Sotenbori es una localización conocida. Allí, pasamos buena parte de la campaña con Majima.

Han pasado muchas cosas en ´Yakuza Kiwami´, después del incidente de los 10.000 millones de yenes, Kiryu había dejado atrás su vida como yakuza, manteniéndose fiel a la idea de tomar otra dirección y construir una vida pacífica acompañado de Haruka Sawamura, su hija adoptiva. Pero el pasado, implacable, tiene planes completamente diferentes para el Dragón de Dojima: Yukio Terada, el quinto presidente del clan Tojo, ha sido asesinado. El clan ha quedado debilitado por los acontecimientos de 2005 y se encuentra al borde de la guerra con la Alianza Omi. Kiryu viaja a Kansai para negociar la paz. Pero en Sotenbori, Ryuji Goda, el "Dragón de Kansai", ve la oportunidad de acabar con el clan Tojo, destruir a Kiryu y convertirse en el único y verdadero dragón. Así se desencadena una lucha de poder entre el este y el oeste. Dos meses después de los eventos de ´Yakuza Kiwami´.

Tras heredar una organización en ruinas, Yukio Terada, el quinto presidente, prepara un plan para devolver la estabilidad económica al clan: el proyecto de reforma del clan Tojo. Básicamente consiste en ascender a aquellos que contribuyan más y relegar a los que no obtengan resultados. Y dado que el puesto de capitán del clan se encuentra vacante, hay mucho en juego. El mayor colaborador puede hacerse con un importante puesto de poder dentro de la organización. Todos los indicios apuntan a que Akinobu Uematsu, de la recién formada familia Uematsu, será el siguiente capitán. Pero, como no podía ser de otro modo, Goro Majima aparece en escena. Así que quizá no sea una coincidencia que la sede de la familia Majima fuese atacada por hombres sospechosos de pertenecer a la familia Uematsu. Majima, obligado a dar una respuesta, irrumpe en la sede de la familia Uematsu en solitario. Por lo tanto, entre Kamurocho y Sotenbori, se desarrolla el denso tejido que compone una historia llena de figuras secundarias, giros argumentales y algunas traiciones al más puro estilo de la marca.



Uno de los más destacados antagonistas de la franquicia

Los elementos argumentales que componen este segundo capítulo continúan entre los favoritos de los seguidores de la franquicia porque aportan una cohesión especial a la trama, además de presentar un carismático antagonista, uno de los más destacados, sino el mejor, que Kazuma Kiryu ha tenido que enfrentarse en su larga carrera. Si todo esto se adereza con un nuevo capítulo dedicado a Majima Goro, otro de los peces gordos de la serie, el relato de ´Yakuza Kiwami 2´ toma fuerza con poco esfuerzo y te mantiene durante todo el juego pegado a la pantalla. Los abundantes textos, conversaciones y el peso de las numerosas cinemáticas aportan un importante extra al drama, con el aliciente del contar con el nuevo motor gráfico, que incorpora nuevos métodos de expresión facial a los personajes y añadiendo un nivel de expresividad sin igual en el panorama, incluyendo las producciones más actuales. Aún con el paso de los años y conociendo la trama de antemano, no deja de sorprender que tanto la historia del juego como el villano mantienen una robusta conexión con Kiryu que es capaz de trasladarse al jugador. Y aún hay más para quienes ya jugaron en su día ´Yakuza 2´, pues la versión ´Kiwami´ llega cargada de novedades. Además de una historia original que involucra a nuestro querido Goro Majima, con el que podemos participar como personaje jugable, también se han integrado más historias paralelas y cantidad de eventos inéditos en el mapa.

Aunque relativamente puede ser considerado como un nuevo juego, ´Yakuza Kiwami 2´ aporta las mismas sensaciones que cualquier capítulo de la serie, pero claro, con muchas mejoras y diferencias determinantes. Uno de los grandes alicientes del flamante Dragon Engine, además de ofrecer un gran nivel gráfico, es la forma en la que logra mejorar el sistema de combate de la serie. Como gran parte del juego se asienta en base a peleas en 3D, el combate debe ser lo más fluido posible. De nuevo, hay grandes similitudes con el sistema empleado en ´Yakuza 6´, pero se han variado algunos aspectos esenciales. Entre las mejoras más perceptibles destaca la suave transición entre las etapas de exploración y las batallas, esto se debe en gran medida a la sincronización del juego, siempre permitiendo que cada pelea se convierta en un ejercicio divertido. También aumentan los productos disponibles en los comercios repartidos por todo el mapa, elementos que brindan beneficios tangibles en términos de profundidad y opciones estratégicas para el jugador.



No todo es pelear



Con la experiencia ganada en las diferentes actividades que propone el juego, las habilidades de Kiryu irán creciendo. El sistema para aumentar el nivel de experiencia es el mismo de ´Yakuza 6´. Lo que cambia es que las habilidades y los potenciadores se desbloquean bien acumulando experiencia o mediante una actividad del mapa resuelta correctamente, lo que permite acceder a una habilidad concreta. Pero nada se sale de lo que ya nos tiene acostumbrados la serie y además funciona muy bien para los novatos. Kiryu no solo es bueno ganándose enemigos, también es realmente habilidoso ganándose la confianza de esos carismáticos y excéntricos personajes que pululan por las bulliciosas metrópolis niponas. Tampoco faltan las opciones de exploración en la búsqueda de diversos elementos y bonificaciones repartidos por el mapa, como las llaves esparcidas por la ciudad que nos servirán para abrir taquillas en cada territorio y recoger los secretos que esconden para añadirlos a nuestro inventario. No podemos obviar que ´Yakuza Kiwami 2´, así como todos los juegos de la franquicia, adopta un formato RPG. Esto quiere decir que una de las formas de ganar experiencia es realizando actividades extras. ´Kiwami 2´ incluye muchos de estos objetivos paralelos. Pero el conjunto gana aún más desde el punto en el que se muestra con nitidez la ubicación de las misiones paralelas. Así, cuando se avanza un poco en la historia, es posible ver directamente en el mapa si hay disponibles nuevas misiones extra. Esta funcionalidad trae una nueva dinámica. Aunque puede dar la impresión que facilita la vida del jugador, al mismo tiempo, nos permite aprovechar más el juego. Perder menos el tiempo. Esto es importante por la calidad de las misiones paralelas que han caracterizado a los juegos de la franquicia, que son altísimas, siempre divertidas y repletas de buenas ideas. Hasta ahora siempre se quedaban en el mapa misiones extras que desconocíamos. Afortunadamente, esto no ya sucede y podremos explotar el juego hasta su último aliento.



Diviértete como un Yakuza



´Yakuza´ es una franquicia conocida por la variedad de sus misiones y la cantidad de mini juegos que incluye en cada producción. Y esta vez no es diferente, tenemos muchos y variados. Además del Club Sega, con juegos del estudio como ´Virtua Fighter´, tenemos otras actividades. Un mini juego de béisbol, de golf, dardos, mahjong, póquer, vídeos eróticos absurdos que sólo Kiryu ve, un estudio de fotografía y mucho más. No hay nada distinto a otros capítulos, pero el nivel de estos pasatiempos continúa siendo muy alto. Para terminar de componer este abanico de actividades extra, SEGA ha recuperado el mini juego de gestión de cabaret. El estreno de este mini juego se produjo en ´Yakuza 0´ como parte de la historia de Majima. Pero ahora es Kiryu quien asume la responsabilidad de la gerencia del local. Además, el sistema de clanes de ´Yakuza 6´ ha sido modificado y transformado en Majima Construction. Como forma parte de la historia, no vamos a entrar a valorarlo. Pero, sin duda, vale la pena dedicarle tiempo, pues vuelve con una novedad: Tower Defense. Están atacando el equipamiento que Majima Construction necesita para completar las Kamurocho Hills, y el capataz Kiryu tiene que poner en marcha tácticas defensivas. En el bando contrario encontrarás una nueva serie de luchadores de wrestling japonés, como Keiji Mutoh, Masahiro Chono, Riki Choshu, Genichiro Tenryu y Tatsumi Fujinami. En todo caso, si lo que quieres es un desafío mayor, puedes conectarte para jugar misiones en línea que tienen enemigos especiales, mayor dificultad y mejores recompensas. Cerramos el apartado de extras con los nuevos capítulos de la historia de Majima, que se desbloquean una vez que concluimos ciertas tareas en la campaña con Kiryu. Así, nos enteramos, a través de nuevas escenas y una jugabilidad diferente que aporta su loco estilo de lucha, como salió del Clan Tojo. Además, siempre resulta interesante ver nuevas escenas de Mad Dog.

El juego se mueve bajo la influencia directa del Dragon Engine, el mismo motor empleado por primera vez en ´Yakuza 6: The Song of Life´. Aquí se percibe más refinado, ajustado y sólido. Esta nueva versión del segundo capítulo es, sin discusión, el episodio más bonito y colorido en la larga historia de la franquicia: los reflejos de iluminación dinámica renovada para efectos, las expresiones faciales, el conjunto de animaciones, lo tiene todo para asegurar la modernización estética de la serie. Y no estamos refiriéndonos únicamente a la parcela plástica, también marca diferencias la expresividad de los rostros y la nueva carga de naturaleza dramática en las escenas cinemáticas. Aunque también impacta de manera determinante en el transcurso natural del juego, pues ahora podemos poder disfrutar de Kamurocho sin la tortura de las esperas y permite al jugador explorar con toda comodidad, sin la necesidad de estar parando continuamente para aplicar las correspondientes lecciones a los grupos violentos que se reparten por las calles. Es un buen ejemplo de cómo la técnica, puede y debe, estar al servicio de la jugabilidad.

Aunque el juego debuta en nuestro país, como de costumbre, con voces en japonés e inglés y textos en el idioma de Shakespeare, con poco nivel no es demasiado complicado seguir las líneas matrices necesarias para avanzar en una trama que es imposible cuantificar en tiempo. La vida total del juego depende de cantidad de opciones de recreo, pero serán necesarias más de 25 horas si nos ajustamos estrictamente a la narrativa. Pero ¿quién se va a negar a pasar por el Club SEGA y gastar unas monedas al ´Virtua Fighter 2´, ´Toylets´, ´Virtual-On´?, ¿o marcarse un Karaoke?, con poco que te entretengas en estas subcategorías de juego puedes duplicar fácilmente el tiempo de juego.



Conclusiones



Aunque el éxito y la respetada imagen de la saga ´Yakuza´ es merecido, ´Yakuza Kiwami 2´ llega a occidente para aportar nuevas experiencias a los seguidores de la franquicia, además de ser una gran oportunidad para quienes comenzaron en esta generación a conocer la historia de Kiryu. Después de ´Yakuza 0 y ´Yakuza Kiwami´, ha llegado la hora de dar continuidad a la historia con un remake que debería servir de ejemplo para la industria. Y vale la pena recordar que el resto de capítulos, hasta ´Yakuza 5´ serán remasterizados en breve.

Además del nuevo nivel estético, hay a disposición de los jugadores muchas actividades extra que hacen del juego una experiencia larga y gratificante. También, en parte gracias al sistema de combate, aún más adictivo, a un programa de evolución con pequeñas mejoras, la posibilidad de acceder a todas las misiones paralelas, misiones extra inéditas, nuevos mini juegos y la entretenida campaña con Majima. En resumidas cuentas, no deberías dejar pasar la oportunidad de hacerte con un remake que añade brillo y nuevo contenido al juego original, descontando que presenta una de las mejores historias de la serie.



Título : Yakuza Kiwami 2

: Yakuza Kiwami 2 Género : Acción, Aventuras

: Acción, Aventuras Fecha de Lanzamiento : 28/08/2018

: 28/08/2018 Plataforma : PS4

: PS4 Soporte : Bluray

: Bluray Desarrolladora : SEGA

: SEGA Distribuidora : SEGA

: SEGA Idioma : inglés (textos)

: inglés (textos) Voz : inglés / Japonés

: inglés / Japonés PEGI : +18

: +18 Precio: Consultar

