El talento de los pequeños estudios españoles se deja sentir en Gamescom

El pasado 25 de agosto se clausuró la décima edición de Gamescom, la feria de videojuegos más importante de Europa, en la que se volvió a batir el récord de visitantes. 370.000 personas, incluyendo 31.200 profesionales del sector, procedentes de 114 países se dieron cita en Colonia en una cita que tuvo como invitada de honor a España. Nuestro país, el cuarto mercado del continente con más de 15 millones de jugadores y un consumo en videojuegos superior a los 1.300 millones de euros, estuvo representado por un nutrido número de empresas españolas, así como del Ministro de Cultura y Deporte, José Guirao.

Durante el acto inaugural de Gamescom 2018 Guirao declaró que "los videojuegos son impulsores de valores e ideas, igual que las películas o los libros", unas palabras que fueron muy aplaudidas tanto por el público asistente de la feria como desde España, ya que reflejan que algo está cambiando por fin en las altas esferas de la cultura. "Los videojuegos han incorporado muchas de las artes existentes, como el audiovisual, la música, la literatura y el diseño gráfico, vinculándolos a todos con un elemento nuevo e increíble: la interactividad. Hoy en día, no podemos ignorar la influencia de los videojuegos en la mayoría de ellos". Palabras contundentes que dejan patente la creciente importancia de un sector que ha generado 6.337 empleos directos y 10.400 indirectos.

Como invitada especial de Gamescom 2018, España demostró su potencial dentro de la industria del videojuego de la mano de 16 empresas de nuestro país, entre las que se contaba Therion Games, uno de los estudios surgidos de los Masters de Videojuegos de U-tad, el Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital. Allí presentaron su ópera prima, Greyfall, un ambicioso RPG que permite a los jugadores diseñar sus propias mazmorras y que acababa de cosechar el Premio al Mejor Videojuego Indie en la reciente Gamepolis de Málaga.

'Greyfall', la ópera prima de Therion Games.

Therion Games no fue el único estudio surgido de las aulas de este centro de estudios en viajar hasta Colonia. Hasta la feria alemana también viajó Berlin By Ten, otro equipo de desarrollo formado en los Máster U-tad 2017-2018, aunque ellos no viajaron bajo el paraguas de ningún organismo oficial, sino con sus propios medios, tal y como nos relata Santiago Barón, Game Designer de Disembodied, una espectacular y divertidísima aventura protagonizada por una calavera malhablada y el silente esqueleto con el que debe interactuar a lo largo de un infernal tour por el Inframundo.

"Nos planteamos Gamescom como un hito más en la producción del juego", comenta Santiago. "Nuestro objetivo era llevar una pequeña muestra que tuviera los ingredientes más importantes y un acabado casi final. Pudieron probarlo profesionales de la industria con distinto perfil: gente de otros estudios, inversores, distribuidores?El feeback ha sido muy bueno."

Los protagonistas de 'Disembodied'.

El feeback obtenido en la Gamescom 2018 también ha sido muy importante para Therion Games, como resalta Mikel: "la feria ha cumplido su propósito con creces. Han sido muchas las reuniones con distintos publishers de primer nivel que se han interesado por nuestro proyecto y todas ellas se han saldado con comentarios positivos y premisas de mantener el contacto y enviarles una versión que evaluar. Esta toma de contacto hubiera resultado imposible de no acudir a una feria tan multitudinaria como esta, por lo que estamos muy contentos".

De unos simples bocetos en las aulas a codearse con lo más granado de la industria del videojuego en la feria más importante de Europa. Estamos completamente seguros de que no será la última vez que oigamos hablar de Greyfall y Disembodied. La competencia es feroz y el trabajo es extenuante, pero la recompensa les espera al final del camino: llevar sus propias creaciones hasta la última consola y PC del planeta.

Más información en elsotanoperdido.com