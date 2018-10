Skrillex y Hikaru Utada se encargarán del tema central de ´Kingdom Hearts III´

En vista del lanzamiento del esperado ´Kingdom Hearts III´ el 29 de enero de 2019, Square Enix han revelado que Skrillex, el ganador de ocho premios Grammy, junto a la popular cantautora Hikaru Utada han creado juntos el tema de apertura del juego.

Skrillex, que se ha declarado fan acérrimo de la serie, originalmente tenía intención de remezclar la canción Don´t Think Twice publicada anteriormente por Hikaru Utada. No obstante, la colaboración dio lugar a un nuevo tema, Face My Fears, para celebrar el lanzamiento del juego. El tema de apertura, que se lanzará junto a Don´t Think Twice el 18 de enero de 2019, ha sido producido en colaboración con Poo Bear, el célebre productor musical que estuvo detrás del éxito de ventas de Justin Bieber What Do You Mean? ´Kingdom Hearts III´ se lanzará para Xbox One, y PlayStation 4.

