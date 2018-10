Sony confirma una vulnerabilidad en PlayStation 4 que puede inutilizar la consola

Durante el pasado fin de semana cantidad de jugadores han reportado un problema de seguridad en PlayStation 4. En resumidas cuentas, todo comenzaba cuando un nutrido número de usuarios de la consola de Sony comenzaron a abrir un mensaje malicioso en el buzón del sistema que provoca el crasheo de la videoconsola, es decir, la bloquea completamente, convirtiéndola en un pedazo de hardware inutilizable. Se alegaba que ni siquiera realizando una reconfiguración a los valores de fábrica se habían logrado restaurar las plataformas. Poco después, el fabricante verificaba el problema de seguridad y confirmaba que está trabajando en una solución.

PlayStation España ha sido una de las primeras delegaciones de la empresa en alertar a los usuarios de la consola y ofrecerles algunas recomendaciones. "Estamos al tanto de los problemas que estáis teniendo y estamos revisándolo. Como medida de precaución, desactivad el recibir mensajes de desconocidos e intentad borrar los mensajes desde la app móvil con la PS4 apagada. Disculpad las molestias", informa la cuenta oficial española en Twitter.

Las recomendaciones siguen vigentes hasta que se lance el parche que solucione el error. No obstante, es importante repasarlas para evitar males mayores: bloquear la entrada de mensajes de cuentas que no sean conocidas, y sobre todo, no abrir ningún mensaje sospechoso de la bandeja de entrada. En caso de haber recibido alguno, eliminarlo desde la aplicación de mensajes PlayStation en dispositivos iOS y Android con la videoconsola apagada.

